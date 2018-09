Non c’è situazione in cui Meghan Markle non lasci il segno grazie al suo look: martedì sera, in occasione dei Well Child Awards, la duchessa di Sussex ha lasciato tutti a bocca aperta, indossando nuovamente il suo colore cavallo di battaglia, il nero, con l’aggiunta di un gioiello davvero speciale, degli orecchini della regina Elisabetta.

Meghan ha infatti sfoggiato un completo Altuzarra, una combinazione di giacca a un bottone (1.461 euro circa) e pantaloni neri (527 euro circa) del designer francese, molto chic e rigorosa, abbinata a una blusa in seta nera Shantung della designer ceca Deitas Coco (325 euro).

Di nuovo smoking, quindi, completando il look con una clutch di Stella McCartney, la tracolla Shaggy Deer in ecopelle (800 euro circa) e ai piedi ha indossato le sue décolleté preferite, le Simply Irresistible 105 di Aquazzura (465 euro).

Come spesso le abbiamo visto fare nelle occasioni formali, Meghan Markle ha sistemato i capelli in uno chignon basso e spettinato e ha optato per un make up nude, mostrando da una parte l’elegante scollatura del vestito, dall’altra dando luce agli orecchini indossati ai lobi. Infatti per l’occasione la duchessa ha deciso di indossare un regalo speciale della regina : i piccoli orecchini, con diamanti e perle, sarebbero un dono di Sua Maestà, gli stessi che Meghan aveva indossato durante il suo primo evento con la Regina dopo il fidanzamento ufficiale, quando insieme avevano celebrato l’apertura del ponte Mersey Gateway, visitato lo Storyhouse Theatre e partecipato a un pranzo.

È la prima volta che Meghan Markle partecipa ai Well Child Awards. L’evento annuale celebra il coraggio dimostrato da bambini e ragazzi gravemente malati e ha visto il principe Harry e Meghan presenziare a un ricevimento prima della cerimonia, per incontrare tutti i vincitori e le loro famiglie. Per i duchi di Sussex, si tratta dell’inizio di un periodo molto impegnativo. In ottobre, infatti, partiranno per le loro prime visite ufficiali insieme in Australia, visitando le Fiji, il Regno di Tonga e la Nuova Zelanda.