Meghan Markle veste Archie con una tuta H&M da 10 euro

Tutti vogliono acquistare per i propri bimbi la tutina salopette indossata da Archie Harrison in Africa, e DireDonna vi svela che si tratta di un capo low cost scelto da Meghan Markle e firmato H&M ora in sconto a 10 euro.

I reali inglesi fanno tendenza si sa, ma non solo le Duchesse Meghan Markle e Kate Middleton. Come avvenuto già negli ultimi anni con i Principi George, Charlotte e Louis, anche Archie Harrison si appresta a diventare seguitissimo, persino per le sue tutine.

Al suo debutto pubblico con mamma Meghan Markle e papà Harry, Baby Sussex ha fatto visita all’Arcivescovo di Cape Town, Desmond Tutu. Identico a suo padre, Archie Harrison ha in poche ore monopolizzato, a sua insaputa, il web, e tutti volevano acquistare il suo completo.

Meghan come Kate Middleton? Anche i piccoli di casa Cambridge hanno spesso indossato completi low cost di H&M, come capitato spesso al Principe George anche nelle foto ufficiali.

Sapete quanto costa l’outfit del piccolo Archie? Sul sito H&M Italia è disponibile a soli 19,99 euro (in saldo ora a 9,99 euro). Si tratta di un completo composto da un body bianco a maniche corte (quello di Archie era senza bottoni) e da una salopette azzurra e bianca a righe, in cotone biologico jersey. Come descritto sul sito, ci sono delle tasche sul davanti, bretelle incrociate sul di dietro con bottoni decorativi e elastico in vita e fondo gamba.

Il piccolo di casa Sussex è solo al suo primo evento ufficiale, ma siamo sicuri che diventerà in fretta cliccatissimo ad ogni sua apparizione. Effetto Archie in arrivo? Da H&M sembra già di sì.