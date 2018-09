A conferma del suo essere divenuta ormai un’icona di stile, Meghan Markle ha ottenuto la sua prima nomination ai People’s Choice Awards 2018. La 37enne duchessa di Sussex e moglie del principe Harry è infatti ufficialmente in gara per vincere il riconoscimento statunitense che incorona a suffragio popolare i migliori personaggi in diverse categorie, dalle serie tv al cinema, al mondo della musica.

Meghan Markle è tra le Style Icon di quest’anno, categoria nata proprio in questa edizione, e l’11 novembre prossimo gareggerà a Los Angeles per la categoria contro star del calibro di Rihanna, Gigi Hadid, Zendaya, Blake Lively, Emma Watson, Beyoncé, Harry Styles, Chadwick Boseman, Brooklyn Beckham, Jaden Smith e Chris Pine.

A garantirle la nomination è stata la sua capacità di indossare, con eleganza e stile, capi firmati e non. Oltre a questo, Meghan si è resa popolare per aver infranto più volte il tradizionale protocollo reale britannico mostrando le gambe, indossando capi con le spalle scoperte e scegliendo uno chignon spettinato come acconciatura per le sue nozze.

Già a giugno scorso, Meghan Markle era stata nominata nella categoria Choice Style Icon ai Teen Choice Awards, un mese dopo aver sposato il secondogenito di Carlo. Nessun premio, in quell’occasione: la duchessa aveva perso contro il 24enne cantante e attore inglese Harry Styles, anche allora in gara con Zendaya e Blake Lively.