Sia il principe Harry, sia Meghan Markle hanno espresso più volte la volontà di diventare genitori. Addirittura, pare che la duchessa di Sussex abbia già preparato un cimelio di famiglia pronto a essere tramandato.

Secondo quanto riferito dalla rivista People, Meghan Markle starebbe conservando uno degli oggetti di gioielleria più preziosi: un orologio Cartier French Tank, acquistato al termine della seconda stagione di Suits. Nel 2015, Meghan aveva riferito in un’intervista di aver sempre amato quell’orologio, il cui prezzo si aggira intorno alle diecimila sterline.“Quando ho scoperto che Suits era stata riconfermata per la terza stagione, ho fatto una pazzia e ho acquistato la versione bicolore”, aveva riferito allora a Hello!, spiegando anche di avervi fatto incidere un messaggio e di avere un piano molto speciale per quell’oggetto in futuro. La scritta, che recita “To MM from MM”, sarebbe stata già allora destinata a una futura erede. “Ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno, questo è ciò che rende gli oggetti speciali, la connessione che hai con loro”, aveva spiegato allora.

Non sembra una coincidenza che la principessa Diana sia stata in passato vista indossare un orologio identico: è possibile che la duchessa di Sussex si sia lasciata ispirare dalla madre di Harry prima ancora di unirsi alla famiglia reale. Per lei e per il marito è stata un’estate lontana dai riflettori dei media, dopo i festeggiamenti del 4 agosto scorso per i 37 anni – i primi a palazzo – della star di Suits. Ora, i duchi stanno facendo le valigie, destinazione Balmoral, dove andranno in vacanza in compagnia della regina Elisabetta.