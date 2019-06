Meghan Markle e Harry nella bufera: 3 milioni per ristrutturare casa con i soldi dei contribuenti

Secondo la stampa inglese, la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la residenza in campagna dove vivono Meghan Markle e il Principe Harry, sarebbe costata quasi 3 milioni di euro. Non solo, secondo documenti ufficiali, sarebbero stati usati i soldi dei contribuenti del Regno Unito per restaurare la casa della coppia. Titoli infuriati per questo ora invadono i media, additando i Duchi di Sussex per aver usufruito di soldi dei cittadini per allontanarsi da Kate Middleton e il Principe William. Ma il responsabile dei conti della Monarchia assicura che i lavori erano già previsti da diversi anni.

Secondo i documenti di bilancio della casa Reale, riportati dal Daily Mail, in parte questi 3 milioni di euro provengono dai soldi dei contribuenti, indignati per l’accaduto. La residenza di Frogmore Cottage, precedentemente suddivisa in cinque appartamenti autonomi, è tornata ad essere un’unica grandissima casa. Parte dei soldi proverrebbe dal Sovereign Grant, il pagamento elargito ogni anno dal governo inglese per finanziare i doveri ufficiali della Regina Elisabetta.

Il fondo pubblico ha così finanziato i costi di sostituzione dei sistemi di riscaldamento, elettrico, del gas e dell’acqua. A questi si aggiungono la sostituzione delle travi del soffitto e dei travetti. Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero invece pagato di tasca propria gli impianti e i nuovi arredi.

Il responsabile dei conti della Corona Inglese Michael Stevens assicura che i lavori presso il cottage, di proprietà della famiglia reale, erano in conto da diversi anni. Da sempre parte dei fondi è destinata alla manutenzione di tutte le tenute della Regina, per l’importanza storica di queste strutture. La residenza doveva tornare ad essere un unico appartamento, aveva impianti obsoleti e non a norma, e bisognava garantire un futuro all’edificio.

Proprio da Frogmore Cottage il Principe Harry aveva annunciato la nascita del piccolo Archie Harrison lo scorso 6 maggio.