Meghan Markle ed Harry incontrano Beyoncé alla prima de Il Re Leone

Meghan Markle e il Principe Harry hanno partecipato alla prima europea del live action Disney Il Re Leone a Londra, insieme a Beyoncé, Elton John e altre celebrities. La coppia, mano nella mano e sempre sorridente, ha illuminato il red carpet, fermandosi per salutare i tanti fan in fila fuori dal Leicester Odeon Theatre.

Meghan è tornata subito alla sua fitta agenda d’impegni, a soli due mesi dalla nascita del piccolo Archie Harrison.

I Duchi di Sussex hanno preso parte all’evento in quanto rappresentanti di varie associazioni per la cura e salvaguardia della flora e della fauna in Africa. Infatti una delle iniziative benefiche supportate dal film della Disney è il Lion Recovery Fund, che si occupa del ripopolamento dei leoni nel continente africano.

“Io sono un fan del Re Leone, Meghan ama più La Sirenetta, ma entrambi adoriamo Zootropolis e Moana” ha raccontato il Principe Harry sul red carpet, definendosi un vero fan Disney. Perfetto nel suo smoking nero, il neo papà del piccolo Archie Harrison non ha smesso un attimo di sorridere e guardare sua moglie.

La Duchessa ha scelto un abito nero di Jason Wu, che alterna morbide linee a trasparenze. L’abito longuette è in acetato al 100% e presenta maniche trasparenti, vita aderente e cerniera posteriore invisibile. La clutch Broadway di Gucci è abbinata ad eleganti scarpe Aquazzura, aperte sul dietro e con decorazioni in cristallo. Gli orecchini di diamanti 18 carati sono di Nikos Koulis.

Meghan Markle e il Principe Harry hanno incontrato il cast del live action Il Re Leone. Si sono fermati a parlare con Elton John, amico di famiglia da sempre, e con Beyoncé, che ha abbracciato molto affettuosamente la Duchessa. Le due donne sono da tempo in prima linea per la campagna Black Lives Matters (Le vite dei neri contano). L’iniziativa si batte contro le discriminazioni e aggressioni da parte della polizia negli Stati Uniti nei confronti degli afro-americani.

Durante l’evento sono stati messi in vendita due peluches esclusivi di Nala e Simba, i cui ricavati saranno devoluti alla Wildlife Conservation Network, una delle associazioni appoggiate dai Duchi di Sussex con il Lion Recovery Fund. Come spiegato anche sulla pagina del Disney Store, lo scopo è quello di far crescere i leoni nel loro habitat naturale e ripopolare la fauna africana.