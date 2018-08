Per la sua prima uscita ufficiale dopo le vacanze estive, Meghan Markle ha partecipato alla serata di gala del musical Hamilton, a Londra, evento di beneficenza per Sentebale, l’opera pia che il principe Harry porta avanti insieme al principe Seesio del Lesotho.

Per l’occasione, infrangendo nuovamente il protocollo reale, la duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegante abito nero in taglio smoking, disegnato da Judith & Charles, corto ben sopra il ginocchio. Una scelta che non è passata inosservata e che a molti è apparsa come un omaggio alla defunta suocera, la principessa Diana. In un’occasione reale, infatti, la principessa del Galles aveva scelto un vestito simile: un tubino gessato corto sopra al ginocchio, accompagnato dalla giacca doppiopetto sempre gessata lunga esattamente come l’abito.

Proprio come Meghan, anche Diana amava indossare smoking o abiti di taglio maschile durante eventi di alto profilo. Nel 1984 aveva indossato uno smoking Margaret Howell a un concerto dei Genesis al National Exhibition Centre di Birmingham. Due anni dopo, un tailleur pantalone di Jasper Conran con una camicetta bianca increspata e una spilla a forma di serpente sul bavero mentre incontrava il cantante Bryan Adams a Vancouver. Nel 1990, alle corse di cavalli Royal Ascot, Diana sfoggiava una tailleur rosa e viola di Catherine Walker, mentre quattro anni dopo un abito con disegni di elefanti sui polsini e la cravatta per visitare la figlia appena nata di suo fratello al St. Mary’s Hospital di Londra.

Nonostante il principe Harry apprezzi l’influenza che sua madre Diana ha sullo stile di Meghan Markle, il secondogenito di Carlo potrebbe non amare troppo gli smoking di taglio maschile su sua moglie: come riferito dal Daily Mail, infatti, Harry avrebbe infatti suggerito a Meghan di non indossare abiti di questa foggia per eventi importanti. Per il loro viaggio in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga le avrebbe chiesto di non scegliere un abito da smoking Stella McCartney di taglio maschile.