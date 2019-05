La migliore amica di Meghan Markle, la stilista e personaggio tv Jessica Mulroney, sarebbe arrivata nelle scorse ore a Londra per vedere il piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio, e potrebbe essere la sua madrina di battesimo. La Mulroney, tra gli invitati d’onore al matrimonio di Meghan e Harry e al babyshower newyorkese, non vedrebbe l’ora di conoscere Baby Sussex.

Dopo la presentazione alla Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, e le visite del Principe Carlo, Camilla, Kate Middleton e il Principe William, Archie conoscerà la “zia d’America”. Secondo i giornali inglesi, Jessica Mulroney e sua figlia Ivy sono arrivate ieri da Toronto per conoscere il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Qualcuno sostiene che si tratterranno qualche giorno a Frogmore Cottage, in assenza del Principe Harry. Infatti il neo papà sarà a Roma per una partita benefica di polo questo venerdì, 24 maggio.

Meghan Markle non è comunque sola, sua madre Doria è con lei, e resterà a lungo nella residenza di campagna della coppia. Jessica Mulroney, però, desidera tanto vedere Archie, e presentarlo a sua figlia, Ivy, una delle damigelle del matrimonio. Infatti, nei giorni scorsi la stilista ha condiviso un post su Instagram con sua figlia intenta a preparare le valige per il loro primo viaggio madre/figlia. I due figli maschi della Mulroney portavano il velo di Meghan durante le nozze.

Erano dirette davvero a Londra? Chissà, di certo Jessica Mulroney è stata tra le prime a vedere una foto di Archie. Meghan Markle e la stilista canadese sono infatti amiche da molti anni. Si sono conosciute nel 2011 sul set della serie tv Suits, di cui la Duchessa era protagonista.

Intanto, c’è attesa per scoprire il padrino e la madrina di battesimo di Archie? Toccherà ai Clooney o ai Mulroney, o la scelta sarà più tradizionale ricadendo su Kate Middleton e il Principe William?