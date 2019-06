Meghan Markle ha modificato l’anello di fidanzamento

Meghan Markle pare abbia modificato a il suo anello di fidanzamento. Infatti, secondo gli esperti di Town & Country, l’anello che abbiamo visto a Trooping the Colour al dito della Duchessa era differente dal solito.

Già durante la sua prima uscita pubblica dalla nascita del piccolo Archie, Meghan Markle aveva dei nuovi preziosi alle sue dita. O quasi. Tutti abbiamo subito notato l’anello simboleggiante l’infinito di diamanti, regalo del Principe Harry, probabilmente per la nascita di Baby Sussex o il primo anniversario di matrimonio. Pare sia stato il gioielliere della Regina, Harry Collins, a disegnarlo. In un primo momento, però, non tutti si sono accorti che anche il suo anello di fidanzamento a tre pietre, portato accanto alla fede, era differente.

Nelle foto alla Trooping the Colour l’anello sembra essere stato ridisegnato, pare dalla Duchessa stessa, e ora presenta una sottile banda di micro-pavé, in contrasto con quella originale in oro giallo massiccio. È difficile dire se anche i diamanti abbiano subito modifiche.

Durante gli ultimi mesi di gravidanza, forse per le dita più gonfie, Meghan Markle non lo aveva indossato. Proprio in questo periodo potrebbe aver progettato queste modifiche. Qualcuno sostiene addirittura che i tre diamanti siano stati riposizionati su un nuovo anello.

Secondo quanto riferito da lui stesso, il Principe Harry aveva lavorato personalmente con i gioiellieri di Cleave and Company per creare il design personalizzato dell’anello di Meghan utilizzando un diamante originario del Botswana e due pietre più piccole della collezione di Lady Diana. Potrebbe essere stato, quindi, il Duca di Sussex stesso a scegliere queste modifiche.

“L’anello è ovviamente in oro giallo perché è il preferito di Meghan e la pietra principale proviene dal Botswana. I piccoli diamanti su entrambi i lati provengono dalla collezione di gioielli di mia madre, per assicurarsi che sia con noi in questo folle viaggio insieme“. Harry aveva così raccontato la progettazione dell’anello di fidanzamento, durante una intervista alla BBC.