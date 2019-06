Meghan Markle torna in pubblico dopo la nascita di Archie

Meghan Markle è tornata in pubblico per la prima volta dopo la nascita del piccolo Archie, per la parata di compleanno della Regina Elisabetta. L’ultima volta che avevamo visto la Duchessa era stata in occasione delle prime foto di Baby Sussex. Meghan Markle torna per la parata del Trooping the Colour, arrivando in carrozza con il Principe Harry, Kate Middleton e Camilla. La parata militare si tiene ogni anno l’8 giugno, in onore del compleanno del sovrano in carica, sin dal 1748. Il vero compleanno di Elisabetta II è il 21 aprile. Assente il piccolo Archie.

Radiosa dopo la gravidanza, Meghan Markle arriva in carrozza durante la parata, salutando tutti e conversando divertita con Kate Middleton. Nessuna tensione, sembrerebbe, tra le due. Nei giorni scorsi i giornali inglesi parlavano di una Meghan sempre più decisa a tornare con la famiglia in America, per non restare nell’ombra di Kate.

Meghan Markle indossa un abito blu navy, firmato Givenchy, e disegnato, come il suo vestito da sposa, da Clare Waight Keller. Il cappello couture scelto dalla Duchessa è stato disegnato da Noel Stewart, tra i designer preferiti da Céline Dion. Un look minimal quello di Meghan, completato da piccoli orecchini brillanti e tre anelli all’anulare. L’anello di fidanzamento e quello di matrimonio sono accompagnati da un terzo, regalo del Principe Harry, che rappresenta l’infinito.

C’era grande attesa per l’arrivo della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace. In molti speravano di vedere il piccolo Archie, che però non era con mamma Meghan e papà Harry al loro ritorno in pubblico. Baby Sussex è infatti nato solo un mese fa, lo scorso 6 maggio. In compenso il Principe Louis ha rubato la scena a tutti, al suo debutto sul famoso balcone. Meghan Markle, che ha tolto la giacca scoprendo l’abito senza maniche Givenchy, si è divertita al fianco di Savannah Phillips, nipote della Principessa Anna, e enfant terrible di casa Windsor.