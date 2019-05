Archie, figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, potrebbe rinunciare al titolo di Principe anche se gli spetta di diritto: infatti, pare che i genitori abbiano deciso per il momento di non dargli alcun titolo nobiliare, compreso quello di Sua Altezza Reale.

Il piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio, avrebbe dovuto ottenere il titolo di Capitano di Dumbarton, opzione scartata da Meghan Markle e dal Principe Harry. Baby Sussex quindi ora non ha nessun titolo, anche se un giorno potrebbe acquisire quello di Principe.

Potrebbe, esatto, perché, nonostante gli spetti di diritto, è improbabile che i Duchi di Sussex valutino questa opzione. Del resto, come fatto da Kate Middleton e il Principe William, Meghan e Harry avrebbero già potuto richiedere con una lettera formale alla Regina il titolo di Principe per Archie, cosa che non hanno fatto.

Quando il Principe Carlo diverrà Re, Archie automaticamente otterà la definizione di Principe e di Sua Altezza Reale, ma anche in quel caso potrebbe rifiutarla. Perché? Beh, se Meghan Markle e il Principe Harry hanno già adesso deciso di privarlo del peso di un titolo nobiliare, siamo quasi certi che lo faranno anche dopo.

Non sarebbe neanche la prima volta in famiglia. Infatti, se Kate Middleton ha voluto subito che i suoi figli ottenessero il titolo di Principi, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie hanno optato diversamente. Louise and James, figli dell’ultimogenito della Regina, non hanno il titolo di Sua Altezza Reale, per scelta dei genitori, che hanno rinunciato per loro alla denominazione di Principi. Alla maggiore età – se vorranno – potranno ottenerlo, facendo una richiesta alla Regina.