Meghan Markle e il Principe Harry a Roma per il matrimonio di Misha Nonoo (foto)

Meghan Markle e il Principe Harry sono volati venerdì 20 settembre a Roma per il matrimonio di Misha Nonoo. La cerimonia si è tenuta presso Villa Aurelia, nella Capitale. Pare che invece i festeggiamenti si siano svolti nella incantevole cornice di Cinecittà. Tanti volti noti tra gli ospiti.

Meghan e Harry, raggianti nelle foto rubate dell’evento, si sono conosciuti e innamorati proprio grazie a Misha Nonoo. La stilista ha anche collaborato alla recente Smart Set Capsule Collection della Duchessa di Sussex.

Misha ha sposato il suo compagno Michael Hess. L’uomo, con il quale si è fidanzata ufficialmente lo scorso febbraio, dirige l’azienda petrolchimica di famiglia, la Hess Oil and Chemical Corporation.

Elegantissimi, Meghan Markle e il Principe Harry hanno raggiunto nel primo pomeriggio Villa Aurelia, la splendida costruzione del XVII secolo, appartenuta a Papa Paolo III.

Smoking nero per lui, un prezioso abito di Valentino per lei. La Duchessa, infatti, ha estasiato tutti tra brillanti e trasparenze nell’abito da sera in tulle del noto brand italiano.

Gli orecchini indossati sono nuovi, forse acquistati proprio per questa occasione speciale, in oro e diamanti, ma non conosciamo il designer. Non abbiamo potuto vedere le sue scarpe dai pochi scatti apparsi in rete. Top secret l’abito da sposa di Misha Nonoo.

Tra gli ospiti sono stati fotografati anche Katy Perry e Orlando Bloom, prossimi alle nozze, le Principesse Beatrice e Eugenie, e Ivanka Trump con il marito Jared Kushner.