Meghan Markle e Harry a Roma nel weekend per il matrimonio di Misha Nonoo

Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero trascorrere il weekend a Roma per il matrimonio di Misha Nonoo. I Duchi di Sussex si sono conosciuti proprio grazie alla stilista, amica da anni della Duchessa, che ha fatto da Cupido per loro.

La rivista spagnola Hola! annuncia con certezza che Meghan Markle e il Principe prenderanno parte ai grandi festeggiamenti nella Capitale. Misha Nonoo, che ha collaborato con l’amica in varie occasioni, compresa la sua Smart Set Capsule Collection, sposerà il suo compagno Michael Hess, a capo di una grande azienda petrolchimica di famiglia, la Hess Oil and Chemical Corporation.

La coppia aveva partecipato alle nozze di Meghan e Harry nel maggio 2018, loro prima uscita pubblica.

Pare che la festa di nozze si terrà a Cinecittà, una location incredibile per un’occasione come questa. Il Principe Harry conosce molto bene Roma, città che lo ha ospitato spesso, come accaduto anche di recente per una partita di polo a scopo benefico.

Gli sposi si sarebbero fidanzati ufficialmente pochi giorni prima del baby shower di Meghan a New York, lo scorso febbraio. La rivista Hola! per il momento non ha rivelato altri dettagli, non si sa con esattezza se le nozze verranno celebrate questo sabato o domenica, e quale luogo è stato scelto per la funzione, religiosa o civile che sia.

Di certo Meghan e Harry saranno in ottima compagnia: tra gli ospiti previsti ci sono anche la Regina Rania di Giordania, Katy Perry e Orlando Bloom, anch’essi prossimi alle nozze, e la modella Karlie Kloss con il marito Joshua Kushner, ex compagno di college dello sposo.