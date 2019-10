A soli 18 mesi di distanza dal matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle, il rapporto tra i due fratelli Harry e William si è fatto conflittuale e teso. Il legame e l’affetto sincero tra i due principi è sempre stato manifestato pubblicamente, ne sono uno splendido esempio le immagini complici dei due fratelli poco prima del matrimonio tra Harry e Meghan. Da quel giorno però le strade di William e Harry si sono divise: la crisi tra i due è stata confermata dalle dichiarazione del Duca di Sussex durante un’intervista in Africa per il documentario di ITV nella quale ha detto che lui e il fratello “viaggiano su strade differenti”.

La prova di questo allontanamento si era avuta qualche mese fa quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi vicino Windsor, lontano da William e Kate, avventurandosi in una ristrutturazione milionaria poco apprezzata dagli inglesi. Contestualmente è avvenuta anche la separazione dei profili social vista la necessità di Harry e Meghan di promuovere le proprie cause benefiche con uno “stile” differente da quello di Kate e William. Ad aggravare la tensione tra i fratelli la distanza tra Kate e Meghan, troppo differenti per diventare complici o amiche.

Ma cosa è realmente accaduto ai due fratelli? Il contrasto sembrerebbe essere stato generato dalla preoccupazione di William per Harry che si accingeva a sposare dopo un breve fidanzamento la sua Meghan. Un’esortazione alla prudenza (William d’altronde ha sposato Kate Middleton dopo 8 anni di fidanzamento) che non sarebbe stata accettata da Harry e che avrebbe causato una frattura tra i due.

Sul loro rapporto peserebbe inoltre il costante giudizio dei tabloid inglesi che paragonano il comportamento in pubblico delle due coppie (qui la presa di posizione di Harry contro la stampa inglese in difesa di Meghan Markle): da una parte abbiamo Harry e Meghan che viaggiano su costosi voli privati e dall’altra William e Kate che viaggiano in classe economica su voli di linea e portando loro stessi le valigie; da una parte abbiamo i Cambridges che siedono rilassati tra il pubblico durante una partita di calcio e dall’altra i Duchi di Sussex che rifiutano di condividere il battesimo di Archie con gli inglesi senza rivelare il nome dei padrini.

Nel frattempo la Regina Elisabetta II sembra essere molto preoccupata da questa divisione e dal desiderio di andare a vivere in Africa di suo nipote Harry. Quello che è certo è che i due fratelli stanno contravvenendo al desiderio della madre Lady Diana che aveva chiesto loro di “badare l’uno a l’altro per il resto della vita”.