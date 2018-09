Meghan Markle – coniugata Mountbatten-Windsor dal 19 maggio 2018 – come moglie del principe Harry non può ambire alla corona d’Inghilterra, che spetta per linea di nascita al principe William e ai suoi figli, avuti con Kate Middleton, eppure da tempo è stata incoronata dai sudditi di Her Majesty regina di stile, grazie soprattutto ad alcuni dei look sfoggiati dopo le nozze.

Nata nel 1981 in California, fino al 2017 ha avuto una carriera abbastanza fortunata come attrice (ha recitato nella serie tv Suits) e ha fondato un sito di lifstyle (The Tig), dove si occupava di moda, alimentazione, salute, fitness e viaggi. Sul suo profilo Instagram, oscurato lo stesso giorno dell’annuncio del matrimonio con Harry, pubblicava numerose foto in cui dettava tendenza.

Lontana dai social, ma sotto i riflettori in occasione di impegni ufficiali e uscite al fianco del Principe, Sua Altezza Reale la Duchessa di Sussex continua a dare lezioni di stile: ama Givenchy, le linee pulite che accompagnano morbide ed eleganti la sua silhouette, ha una predilezione per lo scollo alla bardot, il blu navy e il rosa cipria. Le décolleté del cuore? Sono griffate Aquazzura.

È sensuale quando sfoggia i suoi ormai celebri messy bun, innamorata quando sorride al suo principe, elegante quando indossa creazioni haute couture: il popolo inglese la ama, il Duca di Sussex – a stare alla cronaca – anche. I suoi look migliori? Ecco i 10 preferiti dalla redazione di Diredonna.