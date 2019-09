Meghan Markle stilista per beneficenza: i capi della collezione

Meghan Markle stilista? Sì, ma solo per beneficenza. La Duchessa di Sussex ha realizzato la Smart Set Capsule Collection, una capsule collection per l’ente benefico Smart Works, che dal 2013 fornisce a donne disoccupate e vulnerabili gli strumenti necessari per tornare al lavoro e dare così una svolta alla propria vita.

Prima del lancio della sua collezione, ha anche condiviso sul profilo ufficiale Instagram le foto di un servizio fotografico scattato lo scorso mese. Le immagini in bianco e nero catturano la duchessa raggiante mentre abbraccia e aiuta a dare uno stile alle donne che hanno preso parte alle riprese. Sono tutte “clienti” di Smart Works, donne che hanno trovato lavoro con successo grazie all’organizzazione benefica.

“Da quando mi sono trasferita nel Regno Unito, è stato estremamente importante per me incontrare le comunità e le organizzazioni sul campo facendo un lavoro significativo e cercare di fare tutto il possibile per aiutarli ad amplificare il loro impatto. È stato solo lo scorso settembre che abbiamo lanciato il libro di cucina “Insieme” con le donne della cucina Hubb a Grenfell. Oggi, un anno dopo, sono entusiasta di celebrare il lancio di un’altra iniziativa di donne che sostengono le donne e comunità che lavorano insieme per il bene superiore“, ha scritto su Instagram Meghan Markle.

Ha creato cinque capi classici per aiutare le donne che lavorano a sentirsi più sicure e a proprio agio in ambiente lavorativo: un abito di Marks & Spencer, una tote bag John Lewis & Partners, una camicia di Misha Nonoo, giacca e pantaloni di Jigsaw. Tutti e cinque gli articoli saranno disponibili per l’acquisto sia in negozio che online da oggi. Per ogni oggetto acquistato, uno verrà donato a Smart Works. Scopriamoli in dettaglio i 5 capi della Smart Set Capsule Collection di Meghan Markle.