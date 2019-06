Meghan Markle: via dall’Inghilterra per non essere nell’ombra di Kate Middleton

Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero presto lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, insieme al piccolo Archie: infatti, secondo l’esperto reale Rob Shuter, la Duchessa di Sussex non amerebbe vivere nell’ombra di Kate Middleton e del Principe William.

Da mesi si parla di dissapori tra le due Duchesse, mai confermati o smentiti. Prima il trasferimento di Meghan Markle e del Principe Harry a Frogmore Cottage, poi la divisione dello staff, infine i due diversi profili social. Tante le possibili spiegazioni a tutti questi fatti, anche perché Kate Middleton e il Principe William, essendo i futuri regina e re, avranno impegni, cause e vite differenti da quelli dei Duchi di Sussex.

A lungo si è parlato poi degli scontri tra William e Harry, nati, secondo i bene informati, dalle aspre critiche del Duca di Cambridge nei confronti di Meghan, unico dei componenti della famiglia reale a non accettarla. Ma cosa c’è di vero?

Forse tutto, forse niente. Fatto sta che, secondo l’esperto Rob Shuter, intervistato a Radio Heart, Meghan Markle, che inizialmente pensava ad un trasferimento in Africa, in uno dei paesi del Commonwealth, vorrebbe tornare negli Stati Uniti, a New York.

Dopo il successo mediatico del baby shower, spiega ancora l’esperto della famiglia reale, Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero diventare i reali d’America.

Pare che la Duchessa non ami essere nell’ombra mediatica di Kate Middleton. Una scelta che appare un po’ in contrasto con quella della coppia di rifugiarsi a Frogmore Cottage in campagna. Infatti nei mesi scorsi i media riportavano che Harry e Meghan preferivano una vita più discreta lontana da palazzo.

Insomma, la soap opera reale è appena iniziata, e non ci resta che attendere la prossima puntata. Meghan Markle tornerà in pubblico il prossimo 8 giugno, per il Trooping The Colour, la parata per il compleanno della Regina Elisabetta. Infatti sin dal 1748 si è soliti festeggiare il compleanno del sovrano in questa data, come istituito da Re Edoardo VII, che compiva gli anni nel mese di novembre.