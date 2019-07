Meghan Markle in jeans a Wimbledon 2019 tra le polemiche

Meghan Markle ha presenziato a sorpresa al match dell’amica Serena Williams contro Kaja Juvan durante il torneo di tennis di Wimbledon 2019, ma la sua partecipazione ha dato vita a una polemica a causa dei jeans che ha scelto di indossare.

Infatti, secondo gli esperti, sedendo nel Royal Box, lo spazio riservato alla famiglia reale, la Duchessa avrebbe dovuto scegliere un dress code differente. Intanto c’è molto attesa per scoprire il look di questo sabato di Meghan Markle al battesimo del piccolo Archie.

Nei giorni scorsi avevamo visto Kate Middleton sedere nello stesso posto con un abito bon-ton bianco firmato Suzannah Crabb, ma l’outfit di Meghan Markle è molto differente. In molti sono stati contenti di vederla indossare finalmente colori più chiari, ma altri hanno definito non idonee le sue scelte.

Vediamo insieme il chiacchierato look di Meghan Markle a Wimbledon. A comporlo jeans skinny e t-shirt nera, insieme a una giacca bianca gessata dal taglio maschile di L’Agence. Avevamo già visto la giacca lo scorso ottobre durante la visita ufficiale in Australia. Il look è completato da décolleté nere ai piedi e da un cappello panama in testa, per un risultato casual chic.

Come riportato dai giornali inglesi, anche il cappello sarebbe da evitare, perché limita la visuale agli spettatori delle file retrostanti. C’è da dire che Meghan Markle non l’ha indossato per tutto il tempo, e che c’è anche un’altra persona che lo indossa sempre a Wimbledon: Carole Middleton. Ebbene sì, la madre di Kate non riesce mai a rinunciare a questo accessorio, che quindi possiamo perdonare anche a Meghan.

La Duchessa era accompagnata da due amiche americane, Lindsay Roth e Genevieve Hillis, compagne di università nell’Illinois. Potrebbero essere proprio loro, come anticipato nelle scorse ore, le madrine di Archie, il cui battesimo si celebrerà questo sabato in forma privata.

Meghan Markle ha indossato anche un omaggio al suo bambino: un ciondolo con la lettera A in oro, che potrebbe essere stato realizzato da Jennifer Meyer Jewelry