Melania Trump è già al lavoro sulle decorazioni di Natale per la Casa Bianca

Melania Trump come noto ama le festività e le decorazioni, per questo alla Casa Bianca fervono già i preparativi per il Natale 2019. La First Lady ha reso noto su Twitter e Instagram che sta già lavorando al progetto visual delle decorazioni, che presto mostrerà ai suoi follower. Melania gioca d’anticipo, per stupire anche quest’anno. Lo scorso Natale i giornali avevano parlato a lungo (e non sempre bene) dell’ala della Casa Bianca arredata solo con alberi di Natale total red.

Consuetudine è decorare ogni zona della residenza del presidente degli Stati Uniti in maniera differente, sino dalla fine del 1800. Infatti nel 1889 il Presidente Benjamin Harrison introdusse il primo albero di Natale alla Casa Bianca, e nel 1894 Grover Cleveland le prime illuminazioni.

#Christmas planning has begun in the East Wing at the @WhiteHouse. I'm looking forward to sharing our final vision for this unique tradition in the coming months. pic.twitter.com/oxt6Bdggcl — Melania Trump (@FLOTUS) July 24, 2019

Melania Trump ha sicuramente un gusto innato, non solo nel vestire, e fa le cose con molta calma, per non sbagliare neanche un dettaglio. La First Lady è al momento al lavoro sull’ala est, la più importante della Casa Bianca, come confermato sui social.

“La pianificazione natalizia è iniziata nell’ala est della Casa Bianca. Non vedo l’ora di condividere la nostra visione finale per questa tradizione unica durante i prossimi mesi” scrive Melania, non curante delle tante critiche per gli alberi rosso sangue dello scorso Natale.

Le polemiche in realtà sono già iniziate. In molti hanno sottolineato come la First Lady abbia preferito postare quattro foto di se stessa, alle prese con campioni di tessuto e fiori di seta dorata, piuttosto che parlare della grave crisi politica del marito Donald Trump.

Cosa avrà in serbo quest’anno Melania Trump? Seguirà le mode e i colori del momento o sarà lei a decidere cosa sarà di tendenza a Natale 2019? Abbiamo circa cinque mesi per scoprirlo, anche se sicuramente arriverà presto qualche anticipazione.