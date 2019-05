Melania Trump omaggia le forze dell’ordine e il suo abito, del valore di oltre 5mila euro, stupisce i suoi followers su Instagram: per lei è boom di consensi. La First Lady ha organizzato, infatti, una serata di gala alla Casa Bianca, l’Historical Association Dinner, e il suo discorso è stato un vero e proprio omaggio agli ufficiali delle forze dell’ordine che perdono la vita in servizio.

Melania Trump ruba la scena, però, non solo con le parole sui temi caldi, ma anche grazie ai suoi look.

Elegantissima come sempre, considerata ormai una trendsetter, Melania veste per l’occasione in total black, con un abito firmato Akris, da 6mila dollari (5.300 euro circa). La Historical Association Dinner, creata nel 1961 da Jacqueline Kennedy, si svolge ogni anno e ha luogo nella East Room della Casa Bianca.

“La Casa Bianca è blu questa sera in onore degli ufficiali delle forze dell’ordine scomparsi sul lavoro. Grazie agli uomini e donne in blu per il loro duro lavoro, perché ci tengono al sicuro“, ha scritto Melania Trump su Instagram.

La First Lady ha condiviso una immagine della Casa Bianca illuminata di blu, gesto apprezzato su Instagram, dove qualcuno suggerisce che il precedente presidente, Barak Obama, non ha mai fatto un gesto del genere. In un secondo post si può, invece, ammirare il suo look, costoso ma molto gradito dai suoi followers.

I commenti per Melania Trump sono in questa occasione tutti positivi, dimostrando che i suoi consensi sono in crescita. Non si può dire lo stesso di quelli del marito, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lontane ormai le polemiche delle scorse settimane per l’insolita foto di compleanno della First Lady da sola, che aveva fatto perdere punti a Melania sui social.