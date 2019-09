Melania Trump nella bufera per il cappotto indossato al memoriale dell’11 settembre

Melania Trump è stata attaccata per il cappotto indossato al memoriale dell’11 settembre lo scorso anno. La First Lady è stata ritenuta inopportuna per un disegno sul retro dell’indumento, troppo simile, per il web, a una torre attaccata da un aereo. La portavoce della Casa Bianca ha etichettato queste critiche come ridicole.

Non le si può certo dare torto. Per prima cosa la foto postata sui social ufficiali di Donald e Melania Trump è dell’11 settembre 2018, quindi parliamo di un cappotto indossato lo scorso anno. Nella celebrazione dei giorni scorsi Melania Trump indossava un altro outfit, passato inosservato per via della vecchia foto incriminata.

Seconda cosa, non si tratta di un disegno o di una stampa, bensì delle cuciture posteriori del cappotto. Secondo gli indignatissimi utenti di Twitter e Instagram, la sagoma sarebbe troppo somigliante ad una torre del World Trade Center di New York, attaccata da uno degli aerei dei terroristi.

Qualcuno ha sicuramente ricamato con la fantasia, per gusto di fare polemica proprio in questa occasione. Però certamente gli americani, e non solo, sono talmente scossi ancora dal tragico attentato terroristico di diciotto anni fa da risultare molto fragili e suscettibili.

La portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha rilasciato un comunicato stampa sottolineando gli inopportuni commenti in un momento di memoria e di dolore per il paese.

Il cappotto, disegnato da Herve Pierre, era stato indossato l’11 settembre dello scorso anno durante la celebrazione commemorativa a Somerset County, Pennsylvania.

Molto differente il look di quest’anno: Melania Trump, impeccabile, ha scelto un abito severo, minimal e rigoroso, ovviamente total black, firmato Ralph Lauren.