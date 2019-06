Melania Trump: come Donald mi ha conquistata

Melania Trump ha svelato in una intervista per Time Magazine come è stata conquistata dal marito, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nonostante la differenza d’età, oggi 49 anni lei e 73 lui, la coppia ha trovato subito dei punti di unione, mantenendo la propria indipendenza. I due stanno insieme dal 1998 e sono convolati a nozze nel 2005. Melania e Donald Trump hanno anche un figlio, Barron, di 13 anni

“Non lo direste mai ma Donald è un uomo romantico” ha raccontato la First Lady. “C’era molta chimica tra di noi, stavamo molto bene, ma per me non è stato un colpo di fulmine, credo lui lo abbia notato“.

Melania Trump snocciola, poi, ulteriori dettagli sul corteggiamento: “Non l’ho richiamato subito. Credo sia passata più di una settimana, e da allora non ci siamo più lasciati“.

Non era certo il primo matrimonio per l’attuale Presidente degli Stati Uniti ed ex imprenditore. Donald Trump è stato già sposato con Ivana Trump dal 1977 al 1992, e con l’attrice Marla Maples dal 1993 al 1999. Era infatti ancora coniugato, in fase di separazione, quando ha conosciuto l’allora ventottenne Melania Knavs, oggi Trump.

“Passiamo del tempo di qualità insieme, dato che gli impegni ci separano spesso” ha raccontato Melania Trump in un’altra intervista per ET. “Siamo molto uniti ma molto indipendenti, siamo perfetti insieme“.

Nonostante le continue voci di crisi, Melania Trump è scesa in campo al fianco del marito per l’inaugurazione della campagna presidenziale 2020 a Orlando, in Florida