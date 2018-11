Melania Trump, moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald, continua a dividere e far discutere per i suoi look: stavolta è stata criticata per il cappotto Dior indossato alla National Thanksgiving Turkey Presentation alla Casa Bianca, la celebre cerimonia della “grazia ai tacchini” che precede il giorno del Ringraziamento.

Se durante il suo viaggio in Africa nelle scorse settimane la First Lady era stata accusata di razzismo, per il suo completo colonialista, con tanto di elmetto, questa volta il suo capospalla con stampa geometrica ha ricevuto critiche decisamente meno pesanti, ma sicuramente più ironiche.

Il popolo del web ha notato una certa somiglianza tra il cappotto Dior di Melania Trump e il tacchino, simbolo tradizionale della Festa del Ringraziamento, che si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre. Proprio nei giorni precedenti, il tacchino viene graziato simbolicamente dal Presidente degli Stati Uniti durante questa cerimonia alla Casa Bianca, nata nel 1963 per volere di John Fitzgerald Kennedy, che scelse di non cucinare l’animale donatogli dalla National Turkey Federation.

La presunta somiglianza ha scatenato una serie di meme ironici che sono rimbalzati sulle maggiori testate mondiali. L’elegante outfit della First Lady è diventato così un motivo di ilarità, facendo forse sentire ancora una volta la bellissima Melania inadatta alla situazione.

L’ex modella, alla cerimonia con il marito Donald Trump, il figlio Barron e Ivanka Trump, battute a parte era elegantissima nel suo soprabito Dior, con disegni geometrici dai colori autunnali, abito nero e stivali alti neri Louboutin.

Intanto Melania, recentemente in visita in Francia per un incontro con i Macron, ha fatto sapere nelle scorse settimane che non prenderà parte al prossimo giro di propaganda elettorale per le presidenziali al fianco del marito Donald Trump, per dedicarsi sempre più ai suoi impegni nel sociale e al figlio ormai adolescente Barron.