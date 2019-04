Melania Trump è sempre tra le più cliccate del web, ma questa volta diventa virale per una insolita foto di compleanno su Twitter. Infatti la First Lady ha compiuto 49 anni lo scorso 26 aprile, e la Casa Bianca l’ha celebrata con uno scatto pubblicato sul social in cui appare da sola, circondata da giornalisti e fotografi.

L’immagine di compleanno di Melania Trump su Twitter ha raggiunto in poche ore circa 50mila like e condivisioni, proprio per la sua stranezza. Vi starete quindi chiedendo perché è così insolita. La First Lady è seduta sul divano dello studio ovale, senza suo marito e suo figlio, e uno stuolo di cameraman e fotografi la circonda. Però nessuno sta guardando o fotografando lei, in quanto sono tutti girati dall’altro lato.

Insomma, Melania è sola, anche tra la folla. Una foto già molto discussa, scattata lo scorso marzo durante la visita di stato del Primo ministro della Repubblica Ceca, Andrek Babis, alla Casa Bianca. Seduta nello studio ovale, tutti gli occhi sono puntati sull’incontro dei due uomini, mentre lei sembra estraniarsi.

Inutile dire che tanti sono già i meme e le vignette che affollano il web, con Melania Trump sempre più protagonista della rete, specie dopo le teorie della #FakeMelania delle scorse settimane.

Che sia stata proprio la First Lady a scegliere questo scatto? Che ci sia un messaggio nascosto per i media come quello nella sua famosa giacca Zara contro i giornalisti? Si era, del resto, già definita in un’intervista la persona più bullizzata del mondo.

Chissà, intanto Melania Trump è indiscutibilmente il personaggio del momento, che la si ami o la si odi, oltre ad essere icona di stile e trendsetter.