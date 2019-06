Melania Trump: il messaggio segreto della jumpsuit gialla

Melania Trump ha indossato una jumpsuit gialla firmata Ralph Lauren in occasione del rilancio della campagna presidenziale 2020 di Donald Trump. Un colore simbolo dell’ottimismo con il quale la First Lady ha mostrato l’appoggio al marito presso l’Amway Centre, a Orlando, in Florida. Melania ha parlato di ciò che di buono ha fatto Donand Trump.

Si tratta di un vero e proprio cambio di direzione poiché inizialmente l’ex modella aveva detto che non avrebbe partecipato attivamente a questa seconda campagna elettorale.

Una donna può cambiare idea, specie se al fianco di uno degli uomini più importanti del pianeta. Ma l’attuale Presidente degli Stati Uniti, a differenza di sua moglie, vede i suoi consensi colare a picco. Così Melania Trump, sempre più amata e ormai icona indiscussa di stile, scende in campo per diffondere un messaggio d’ottimismo, anche con il colore del suo abito. Infatti il giallo non è una scelta casuale. Secondo alcuni studi questo colore infonde fiducia, autostima e positività.

La jumpsuit gialla firmata Ralph Lauren di Melania Trump ha un costo di oltre 2mila euro. Per segnare il punto vita, la First Lady ha scelto una cinta metallica color oro che mette in risalto la sua figura.

“Sono orgogliosa di mio marito, della sua amministrazione e tutto ciò che la nostra famiglia ha fatto per conto del popolo americano. Lui ama veramente questo paese. Continuerà a lavorare per tuo conto finché potrà“. Queste le parole di Melania Trump durante il congresso presidenziale.

I Trump sono convinti della rielezione o è una tattica di marketing perché temono il contrario? Non lo sappiamo, ma intanto Melania continua ad essere indicata sulle riviste come la nuova trendsetter americana, per via del suo innato gusto europeo. Solo poche settimane fa aveva portato la sua eleganza a Buckingham Palace durante i suoi incontri con la Regina Elisabetta II.