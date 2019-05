Melania Trump rivela in una vecchia intervista di dedicare al figlio Barron, all’epoca di 7 anni, una serie di trattamenti anti età. La First Lady raccontava nel 2013 ai micorfoni della ABC al Celebrity Apprentice che si dedicava alla pelle di suo figlio dopo il bagnetto serale.

In quel periodo Melania Trump, ancora lontana dalla Casa Bianca, aveva creato prima una linea di gioielli, e poi una di creme. E così durante la promozione della sua Melania Skin Care Collection aveva racconato questo insolito aneddoto.

Barron, oggi tredicenne, faceva così da test per i prodotti anti età di mamma Melania Trump, che servivano a nascondere i segni del tempo e le rughe. Stando a quanto raccontato dalla First Lady, trattava con le sue creme la pelle del figlio dalla testa ai piedi. In particolar modo la crema usata era la Caviar Complex C6, dalla collezione di Melania stessa.

“Ha un buon profumo e lascia la pelle fresca” aveva raccontato la signora Trump alla ABC. “Gliela spalmo dalla testa ai piedi, e a lui piace molto“.

Melania Trump non ha mai nascosto il suo grande amore per il figlio Barron, e ha più volte dichiarato che per lei essere una mamma è un lavoro a tempo pieno.

“Si tratta di un lavoro a tempo pieno, gli preparo la colazione, lo porto a scuola, lo vado a riprendere e gli preparo il pranzo” ha raccontato a Paper Magazine.

Melania ha raccontato in altre occasioni anche il tipo di educazione che ha scelto per Barron: “Non voglio influenzarlo con le mie idee, con ciò che mi piace o non mi piace. Penso i figli abbiano bisogno di spazio per pensare con la propria testa e commettere errori“.