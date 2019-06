Melania Trump: vestito a pois ispirato a Kate Middleton

Melania Trump si ispira nuovamente ai Reali inglesi, questa volta a Kate Middleton, per il suo vestito a pois indossato a un evento alla Casa Bianca. Durante il suo viaggio in Inghilterra, infatti, in molti avevano notato che la First Lady aveva (volutamente?) omaggiato Meghan Markle con i suoi abiti da sera. L’abito blu a pois indossato ieri invece da Melania Trump è notevolmente influenzato dallo stile di Kate Middleton.

La Duchessa di Cambridge, infatti, è solita indossare queste fantasie, come abbiamo visto di recente in varie occasioni.

Melania Trump è impeccabile e elegantissima, per il discorso di inizio estate alla Casa Bianca al fianco del marito Donald Trump. L’abito è firmato Gabriella Hearst.

In piena campagna elettorale, lanciata a Orlando la scorsa settimana, la coppia presidenziale cerca di attirare più consensi che possibile. Melania, che proprio di recente ha svelato i segreti sulla storia d’amore con il Presidente degli Stati Uniti, aggiunge un dettaglio in più rispetto a Kate. Una grande cintura bianca in vita, che esalta la sua silhouette.

Due personaggi molto differenti, Melania e Kate, con in comune uno spiccato gusto per la moda, che le ha rese due trendsetter. L’abito della signora Trump è di un blu più scuro rispetto a quello della Duchessa, niente bottoni e colletto bianchi, ma in abbinamento ha delle pump di questo colore che spiccano nell’outfit.

Tanti come sempre i commenti positivi per il look della First Lady, che raccoglie consensi sui social grazie alla sua eleganza. Sarà Melania Trump a salvare la campagna presidenziale in declino dell’attuale presidente USA? Chissà, di certo l’ex modella ha salvato la moda americana, grazie alla sua passione per i brand europei.