Mercatini di Natale Toscana: date, eventi e luoghi

Il conto alla rovescia per il Natale 2019 è iniziato e le piazze delle principali città italiane ed europee si animano di mercatini di Natale e luminarie. Quali sono e quando iniziano i mercatini di Natale in Toscana per il Natale 2019? Da Arezzo a al mercato del Campo di Siena, da Firenze a quello di Montepulciano sono tanti i mercatini di Natale toscani che vale la pena visitare per vivere appieno la magia delle feste e iniziare a pensare ai regali di Natale.

Tra i mercatini natalizi più famosi in Italia ci sono senza dubbio quelli del Trentino Alto Adige famosi e in Europa quelli dell’Austria, ma anche quelli in Toscana offrono tantissimi spunti e un’atmosfera incantata.

Un giro tra le bancarelle, tra luci colorate, musica, addobbi, profumo di cannella e vin brulé, è d’obbligo in questa stagione ed è per questo che la redazione ha selezionato per voi alcune delle mete che meritano assolutamente una visita durante un breve viaggio magari con soggiorno nelle più belle spa della Toscana.

Mercatini di Natale 2018 Toscana: pronti a scoprire quali sono?