Il Met Gala 2019 torna come ogni anno al Metropolitan Museum of Art di New York: la nostra redazione vi racconta tema, vi svela le date, cos’è questo evento glamour attesissimo nel mondo della moda, gli abiti degli stilisti che vedremo, gli ospiti che sfileranno sul tappeto rosso.

A maggio 2019 si terrà, infatti, il consueto appuntamento con il Met Gala, l’evento fashion più particolare al mondo, in cui le celeb sfilano sul red carpet con look stravaganti ispirati al tema della mostra in corso durante l’anno al Costume Institute del Met.

Se l’evento del 2018 è stato dedicato dal tema dell’esposizione Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic, la manifestazione del 2019 si ispirerà alla mostra Camp: Notes on Fashion.

Cos’è il Met Gala 2019

Il Met Gala è sì il più importante party nel mondo della moda, ma soprattutto una raccolta di beneficenza per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Con i fondi realizzati con la serata, infatti, il museo finanzia tutte le sue attività. Naturalmente è anche un’occasione per presentare la mostra di primavera dell’Istituto del Met, in cui si tiene il Gala stesso.

L’evento, nato nel 1948 come cena di beneficenza presso il Waldorf Astoria o il ristorante Rainbow Room, è stato trasformato da Diana Vreeland, a partire dal 1972, in un appuntamento mondano per vip e designer.

Anna Wintour ha raccolto la sua eredità, dando al Gala ospiti e padrini e madrine d’eccezione, da Beyoncé a Taylor Swift, da Sarah Jessica Parker a Madonna, da Kim Kardashian a Tom Brady.

Met Gala 2019: date

Dal 2005 il Met Gala si tiene tradizionalmente il primo lunedì di maggio, anche se per le prime edizioni del passato l’appuntamento era in autunno. Il Met Gala 2019 si tiene il 6 maggio 2019.

La mostra legata al Met Gala 2019, Camp: Notes on Fashion, apre al pubblico il 9 maggio e termina l’8 settembre 2019 presso la Met Fifth Avenue’s Iris and B. Gerald Cantor Exhibition Hall.

Qual è il tema del Met Gala 2019

Il Met Gala è associato alla mostra di primavera, da cui si lascia ispirare per il tema della serata.

Lo scorso anno l’esposizione Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic ha portato sulla passerela riferimenti cattaloci, come grandi croci impreziosite da gioielli, come l’abito di Jennifer Lopez, o impersonificazioni di personaggi come Rihanna nelle vesti di una papessa, e Jared Leto nei panni di un Gesù moderno.

Il tema del Met Gala 2019 è legato appunto alla mostra Camp: Notes on Fashion, e si ispira allo stile camp, che vede come protagonista un uso sfrenato del kitsch nell’arte e nella moda. Il termine venne utilizzato per la prima volta nel 1909 ma, solo grazie all’intellettuale Susan Sontag con il suo saggio del 1964 Notes on Camp (da cui deriva anche il nome della mostra), il genere inizia ad avere un impatto nella cultura popolare. Per la Sontag è sinonimo di libertà, in particolar modo sessuale e omosessuale, e grazie ad essa si riesce a concretizzare attraverso le opere di questa corrente una sensibilità.

La mostra, resa possibile grazie a Gucci e Alessandro Michele, vede al suo interno l’esposizione di circa 175 oggetti e capi, e include grandissimi nomi quali John Galliano, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Yves Saint Laurent, Jeremy Scott, Donatella e Gianni Versace e Vivienne Westwood. La mostra sarà allestita dallo scenografo Jan Versweyveld, famoso per il video Lazarus di David Bowie del 2015.

Met Gala 2019: abiti e look

Gli abiti indossati dagli ospiti sono sempre il fulcro dell’evento, specie quelli di ospiti presenti quasi tutti gli anni, come Rihanna, lo scorso anno nei panni di una lussuosa papessa, Sarah Jessica Parker, sempre la più elegante, Beyoncé e Jennifer Lopez, molto sexy nel 2018 nonostante il tema sacro. Siamo sicuri che tutti, a partire dalla presentatrice, Lady Gaga, sapranno come stupirci anche in questo 2019.

Gli ospiti attesi al Met Gala 2019

A fare gli onori di casa, oltre all’immancabile Anna Wintour, ci saranno Lady Gaga e Harry Styles, neanche a dirlo testimonial Gucci, accompagnati da Serena Williams e Alessandro Michele. La lista degli ospiti annunciati fino ad ora comprende grandi nomi dello spettacolo, dello sport e della beneficenza. Tra questi Bradley Cooper, Blake Lively, Donatella Versace e Jennifer Lopez. Vediamo la lista degli ospiti del Met Gala 2019.

Personaggi dello spettacolo:

Bradley Cooper, Blake Lively e Ryan Reynolds, Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, Lena Waithe, Kerry Washington con Nnamdi Asomugha, Nick Jonas e Priyanka Chopra, Katy Perry, Jared Leto.

Atleti:

Cam Newton e Venus Williams.

Stilisti:

Tom Ford, Donatella Versace, Miuccia Prada, Pierpaolo Piccioli, Clare Waight Keller.

Filantropi:

Annette de la Renta, Wendi Murdoch, Sean and Alexandra Parker.

Al momento nella lista ufficiale degli ospiti mancano personaggi che calcano ogni anno questo red carpet, come Madonna, Rihanna, Beyoncé e Sarah Jessica Parker.