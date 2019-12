Mi Tierra, a Trieste la mostra fotografica di Keila Guilarte Gonzalez

Fino al 30 dicembre 2019, la Biblioteca del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste ospita la mostra “Mi Tierra” della fotografa Keila Guilarte Gonzalez, nell’ambito del programma di cooperazione internazionale a regia regionale del Friuli Venezia Giulia “Creative HUB FVG – CUBA”.

La collaborazione, consolidata con l’agenzia delle Nazioni Unite per la promozione dello sviluppo industriale UNIDO ITPO, ha permesso l’avvio di importanti relazioni con il governo cubano e con istituzioni locali.

Nell’ambito del 500mo anniversario di Cuba capitale e con l’obiettivo di celebrare la cooperazione di lunga data tra la città di Trieste e la città dell’Avana è stata inaugurata la mostra fotografica, dall’artista Mario Arlati.

Ha spiegato Keila Guilarte Gonzalez: “L’obiettivo era quello di dare una rappresentazione del popolo cubano in tutta la sua realistica, colorata e spensierata vivacità. Nonostante siano presenti delle fotografie in bianco e nero, è possibile intravedere i colori dell’isola, che raccontano una storia di straordinaria quotidianità. La semplicità delle immagini rende chiara la passione e l’amore che nutro nei confronti della mia terra e della mia gente; da qui l’idea di intitolare la mostra ‘Mi Tierra’”.

L’esposizione chiude l’evento “Heritage4Cuba”, iniziativa nata con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale e imprenditoriale nel settore del restauro e dell’architettura urbana, facendo tesoro delle opportunità condivise derivanti da una più stretta cooperazione e integrazione tra l‘Italia e Cuba, come lo sviluppo di capacità, lo scambio di esperienze e la condivisione di best practices per promuovere nuove opportunità di lavoro e crescita inclusiva a Cuba.

“Con questi scatti ho realizzato un sogno: raccontare la mia terra e trasmettere attraverso le immagini, il carattere e la vera essenza del popolo cubano, una comunità forte e al tempo stesso gioiosa e altruista, sempre generosa e pronta ad aiutare il prossimo“, ha detto alla stampa la fotografa in occasione del vernissage. “Penso a Cuba come a un cinema a cielo aperto dove puoi ammirare, semplicemente passeggiando, momenti di vita quotidiana che nella loro semplicità e spontaneità divengono suggestivi e poetici, restandoti nel cuore“.

Info: Biblioteca del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, via Giustiniano, Trieste.

Orari: Lunedì 9.00-17.30; Martedì 9.00-12.30, 15.00-16.30; Mercoledì 9.00-17.30; Giovedì 9.00-12.30, 15.00-16.30; Venerdì 9.00-12.30