Mia Bu Milano a Pitti Bimbo con la collezione Primavera-Estate 2020

Mia Bu Milano, il brand di abbigliamento per bambini da 0 a 8 anni Made in Italy, presenta a Pitti Bimbo, nell’edizione estiva di giugno 2019, la sua collezione moda Primavera-Estate 2020 Un Giorno da Leone.

Anche nella linea per la prossima bella stagione, l’azienda milanese mantiene la sua promessa di stile“Essere liberi come bambini”. E lo fa con una proposta semplice e prodotti facili da indossare e sicuri da usare.

La qualità artigianale è garanzia di capi duraturi e pratici per neonati e ragazzi, ma anche eleganti e divertenti, portatori di emozioni. Alla base del concept “i sentimenti di bellezza nel nostro modo di vivere, la poesia del nostro cuore, nel colloquio con i nostri piccini e nel nostro coinvolgimento per un mondo pieno di anima”, raccontano da Mia Bu Milano.

Scopriamo insieme la collezione moda Primavera-Estate 2020 di Mia Bu Milano.

Mia Bu Milano: Un Giorno da Leone

La collezione Primavera-Estate 2020 deve il suo nome, Un Giorno da Leone, all’omonima fiaba che accompagna ogni capo con un piccolo leaflet da leggere e colorare. Come da tradizione per il brand, sempre nuove favole ispirano le linee e creano un messaggio poetico e di dialogo, un racconto da indossare e da immaginare.

La favola

La favola Un Giorno da Leone si svolge in un luogo magico, ai margini di un ruscello e sotto l’ombra di un albero frondoso. Protagonisti il cucciolo di leone bianco Kaleo e il giovane struzzo Fobo. Come negli antichi racconti e nelle leggende, anche qui gli animali rivelano agli uomini i segreti del mondo. Lo struzzo e la sua piuma e il leone con il suo ruggito sono parti di un’avventura che i bambini non vedranno l’ora di vivere e indicano le emozioni che potranno scoprire.

La collezione Primavera-Estate 2020

I nostri “cuccioli di leone” nella Primavera-Estate 2020 indosseranno modelli e tessuti pratici e colorati dedicati al gioco e all’allegria. Compreso il sacco nanna estivo, costruito con materiali brevettati traspiranti e antibatterici.

I più grandi indossano tinte intense, rossi, blu e rosa fluo di tessuti innovativi elasticizzati che si aggiungono ai più naturali lino e cotone della migliore produzione italiana e francese. L’idea che li accompagna è nel messaggio sulle t-shirt: “No Fear No Heroes”.

Mia Bu Milano Out of Law

Immancabile, anche nella collezione Primavera-Estate 2020, la proposta della linea Out of Law. Il concept brand di ricerca e sviluppo dà vita a tecniche e tessuti brevettati ed eco-sostenibili.

Oltre alle giacche per bambini e ragazzi dai 2 anni ai 16 anni, arrivano da Mia Bu Milano le prime due giacche per mamma e papà. Tutti i modelli sono sfoderati o reversibili, realizzati con materiali ultra leggeri o di medio peso. Sfruttano la capacità termoisolante e traspirante dei tessuti tecnici diventando una protezione ideale dalle intemperie.

Le stampe vivaci sono realizzate con coloranti a solvente naturale derivato dalla fermentazione del mais, tecnica utilizzata per la prima volta al mondo, priva di ingredienti chimici e completamente naturale.

Sulla versione reversibile in felpa campeggiano i personaggi dei miti e il leone della fiaba diventato adulto. Disegnati con applicazioni realizzate con tecniche uniche sono resistenti ai lavaggi e all’uso.

La stampa che diventa visibile solo se bagnata è, invece, un divertente segreto! Si trova sulle giacche reversibili, che invitano a giocare sotto la pioggia, e sui Ghost-Boxer per lui e per lei, gli shorts per il mare, che cambiano look al primo tuffo!

Mia Bu Milano continua il suo percorso di poesia e innovazione, favole e comunicazione: un omaggio continuo all’immaginazione dei più piccoli, che sono il nostro futuro, ma anche del bambino che c’è in noi.