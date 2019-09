Michelle Hunziker è la più bella ed elegante sul “red carpet” dei Green Carpet Fashion Awards 2019, con un beauty look raffinato e un outfit firmato – neanche a dirlo – Trussardi.

Sarà pur vero che la presentatrice tv gioca facile, avendo sposato Tomaso Trussardi, ma la sua presenza scenica sul green carpet e la sua bellezza fanno il resto. L’evento, a chiusura della Milano Moda Donna, si è tenuto al Teatro alla Scala. Presenti anche Caterina Balivo, Melissa Satta e Sophia Loren, sotto braccio a Valentino. L’attrice ha, infatti, consegnato durante la serata allo stilista il Legacy Award.

Giunta alla terza edizione, la premiazione si pone come obiettivo principale il riconoscimento della moda ecosostenibile e della sensibilizzazione dei più giovani verso temi come l’inquinamento e gli spazi verdi. La stessa statuetta che viene data ai vincitori è realizzata in oro etico certificato Fairmined.

Tornando alla regina dell’evento, Michelle Hunziker ha percorso il tappeto verde dei Green Carpet Fashion Awards 2019 con il marito Tomaso Trussardi, elegantissimo in smoking.

La showgirl ha indossato un abito da sera rosso rubino, in seta organica, realizzato per lei da Trussardi appositamente per questa occasione. Una dimostrazione di moda etica, tendenza seguita in questi giorni anche da Meghan Markle nel suo Royal Tour in Africa.

Michelle ha anche realizzato un divertente video su Instagram TV nel quale mostra il suo cambio di look: dopo molti anni torna alla frangia, con un taglio più dritto e sbarazzino. Il cambio d’immagine è curato dall’hairstylist Juri Cavorsi, che è autore anche del nuovo taglio di Simona Ventura. Il beauty look si completa con il make-up di Laura Barenghi, che da molto tempo segue la Hunziker.

L’amata presentatrice tv ha annunciato che ha optato per questo cambio radicale in previsione della sua fitta stagione televisiva: Striscia la Notizia, Amici Celebrities e All Together Now 2.