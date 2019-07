Michelle Obama, Melania Trump, Angelina Jolie tra le donne più ammirate al mondo

Michelle Obama, Melania Trump e Angelina Jolie sono tra le donne più ammirate al mondo secondo un sondaggio del sito YouGov. Infatti come di consueto ogni anno il popolare sito di sondaggi ha lanciato ai suoi utenti, in oltre 41 paesi, la domanda: “Chi ammirate di più? Chi è una ispirazione per voi?“. Nel sondaggio al maschile ai primi posti troviamo il magnate dell’informatica Bill Gates e l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Tanti i nomi della politica e dello spettacolo nella classifica al femminile, che vede al primo posto l’ex First Lady Michelle Obama, e “solo” diciannovesima quella in carica, Melania Trump. Le donne votate si sono distinte per le loro battaglie nel sociale, in particolar modo per la figura della donna, ma non solo. Attiviste politiche, per i diritti degli animali, l’istruzione, o il controllo delle armi, come la cantante Madonna nel nuovo video God Control.

Secondi i dati riportati dal sito YouGov, il sondaggio ha toccato oltre 41 paesi, con ben 42mila persone intervistate per stilare la lista. Le curiosità? Angelina Jolie, prima lo scorso anno, perde due posizioni, mentre resta stabile alla quarta la Regina Elisabetta II, unico reale al mondo a classificarsi. A sorpresa grande assente Amal Clooney, attivista e avvocatessa per i diritti umani presso l’ONU.

Vediamo insieme la lista completa delle 20 donne più ammirate al mondo.