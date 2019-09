Le migliori macchine per waffle devono garantirvi sofficità, croccantezza sui bordi e una doratura perfetta dei dolci. DireDonna vi guida nella scelta del vostro acquisto grazie alle recensioni dei clienti Amazon.

I waffle, nati inizialmente in Belgio ma noti ormai soprattutto come prodotto americano, sono dei dolci a nido d’ape che vengono conditi con sciroppi, marmellate o cioccolata. In Italia centrale è nota la variante delle ferratelle, proprio per la forma della piastra sulla quale vengono fatte, a grate.

Da qualche anno tutti vogliono realizzarle anche a casa, per la colazione o la merenda, per questo le macchine per waffle sono sempre più acquistate. Vediamo le caratteristiche principali.

Le forme della frittella possono variare: alcune piastre sono quadrate/rettangolari altre tonde, e il risultato può essere una forma semplice, a spicchio, a quadrifoglio o dai nuovi modelli a cuore.

In questo piccolo elettrodomestico, indispensabile una piastra antiaderente e il manico termoisolante. La macchina è realizzata con doppia piastra, per cuocere i due lati insieme. Le frittelle sono pronte in pochi minuti e solitamente una spia vi indica la temperatura giusta. A seconda dell’altezza della piastra avrete waffle più soffici (alti) o più croccanti (bassi), come cialde.

6 macchine per waffle da acquistare su Amazon

Vediamo quindi insieme le migliori macchine per waffle, valutando prezzi, caratteristiche e recensioni clienti su Amazon.

Ariete 187 Waffle Maker

Partiamo dal miglior rapporto qualità-prezzo. Con la garanzia del marchio Ariete farete un ottimo acquisto, per waffle quadrati che non si attaccano grazie alle lastre con rivestimento antiaderente. Una spia annuncia il raggiungimento della temperatura adatta.

Pro : include ricettario

: include ricettario Contro: con dosi molto abbondanti l’impasto esce dalla macchina

Prezzo consigliato: 35,00 euro

Beper 90.602 Waffle Maker

Per waffle a forma di spicchi a cuore questa cialdiera fa al caso vostro. La piastra in alluminio è ricoperta in teflon antiaderente. L’impugnatura è termoisolante. Ha due spie, quella rossa indica il funzionamento e quella verde la temperatura.

Pro : molto apprezzata dai clienti Amazon

: molto apprezzata dai clienti Amazon Contro: la temperatura resta sempre molto bassa

Prezzo consigliato: 24,86 euro

Bomann piastra per waffle

Questa piastra realizza 5 cialde croccanti contemporaneamente. Il coperchio non si surriscalda e rimane freddo al tatto per una presa senza problemi. Ha un dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.

Pro : massima sicurezza

: massima sicurezza Contro: il risultato è sottile secondo alcuni clienti

Prezzo consigliato: 28,32 euro

Princess 132400 Flip

Questa macchina sforna due cialde rettangolari alla volta. Ruotandola di 180 grandi l’impasto si distribuisce uniformemente. Blocco sicurezza e maniglia che rimane fredda al tatto.

Pro : è sufficiente ungere la piastra solo al primo impasto

: è sufficiente ungere la piastra solo al primo impasto Contro: non molto grande

Prezzo consigliato: 43,99 euro

Tristar WF-2195 Cialdiera

Questa macchina è realizzata in acciaio inossidabile. Può cuocere due waffle alla volta, con una potenza di 1000W. Comoda grazie ai piedini antiscivolo, risulta elegante nella cucina. Il rivestimento antiaderente di qualità permette di staccare facilmente i waffle.

Pro : facile da usare

: facile da usare Contro: solo due waffle alla volta

Prezzo consigliato: 34,95 euro

Global Gourmet Piastra per Waffle

Completa di ricette, questa piastra sforna quattro waffle triangolari. Rivestimento antiaderente, piastra profonda per dolci più alti, modello classico del mercato americano. Molto acquistata su Amazon.

Pro : per i clienti la descrizione corrisponde perfettamente al prodotto

: per i clienti la descrizione corrisponde perfettamente al prodotto Contro: non ci sono recensioni negative

Prezzo consigliato: 34,99 euro

La nostra scelta: questo modello è tra i più venduti su Amazon, massima sicurezza, nessuna recensione negativa, waffle tradizionali americani.