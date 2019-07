Le migliori offerte Amazon Prime Day 2019 per la casa

Continuano i maxi sconti dell’Amazon Prime Day 2019, anche nel settore Home, per tutto ciò che riguarda la casa. I saldi estivi della piattaforma Amazon, il 15 e 16 luglio, offrono una vasta gamma di prodotti, dalle capsule per il caffè espresso fino ai lettini per bambini, passando per la biancheria per la casa e l’elettronica.

Gli sconti sono per tutti le tasche, e DireDonna vi propone alcune offerte lampo imperdibili, solo per i già clienti Amazon Prime. Vi ricordiamo che l’iscrizione al primo mese del programma è gratuita.

Vediamo insieme, allora, quali sono le migliori offerte per la casa dell’Amazon Prime Day 2019, confrontando le recensioni, i prezzi di partenza e quelli scontati.

Offerte per la casa Amazon Prime Day: 15 e 16 luglio

Amazon Echo – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa

Grazie ad Alexa ogni azione in casa diventa più semplice, dall’accendere o spegnere una luce fino a scegliere quale brano ascoltare mentre fate la doccia. Per questo vi consigliamo l’acquisto di questo altoparlante compatibile con l’app, di marchio Amazon Echo, con un ottimo sconto solo per questi due giorni.

Pro: chiama e invia messaggi senza usare le mani con chiunque possieda dispositivi compatibili.

Prezzo consigliato: 99,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 59,99 euro

SONGMICS – Scarpiera a 10 Strati

Questa comoda scarpiera può includere circa 27 paia di scarpe. L’armadio è richiudibile con la porta avvolgibile. La struttura è leggera ma solida. I tubi sono in acciaio e la plastica d’alta qualità. Il rivestimento dei ripiani è antiumidità.

Pro: ottimo rapporto qualità-prezzo

Prezzo consigliato: 31,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 21,50 euro

13Casa, Dea, Poltrona a sacco, Blu

Questa poltrona a sacco imbottita – resa celebre dai capitomboli del ragionier Ugo Fantozzi – è in realtà ottima per i vostri momenti di relax. Realizzata in ecopelle, è disponibile in diversi colori, e ripiena di polistirolo. Sarà un elemento di design in casa vostra, visto l’aspetto moderno e adatto ad ogni ambiente.

Pro: adatta anche ai bambini.

Prezzo consigliato: 79,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 49,99 euro

Minnie – Lettino per bambini con contenitore sottoletto

Amazon non si dimentica dei più piccoli, e per questo tra le tante offerte trovate anche il lettino di Minnie. Fornito di contenitori porta indumenti o giochi sottoletto, questo prodotto originale Disney è facile da montare, robusto e sottoposto ai più severi standard di sicurezza.

Pro: altezza giusta per permettere alla bimba di salire e scendere da sola.

Prezzo consigliato: 199,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 124,99 euro

NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso

Direttamente a casa vostra 6 confezioni da 16 capsule ciascuna (96 capsule in totale) con questa imperdibile offerta. Tutto il gusto del caffè espresso italiano nella vostra macchinetta, dall’aroma forte e tostato. Compatibile con macchina caffè espresso Nescafé Dolce Gusto.

Pro: il sapore del caffè del bar a casa vostra.

Prezzo consigliato: 35,34 euro

Acquista in sconto su Amazon a 21,90 euro

Offerte per la casa Amazon Prime Day: solo 16 luglio

AmazonBasics – Lenzuolo con angoli in microfibra, Lavanda

Questo lenzuolo coprimaterasso con angoli è adatto a un letto matrimoniale, è realizzato in microfibra e disponibile in più colorazioni. Le sue dimensioni sono di 90 x 190 x 30 centimetri. Gli utenti Amazon sottolineano come anche dopo diversi lavaggi in lavatrice sia rimasto come appena acquistato.

Pro: fresco e adatto per l’estate

Prezzo consigliato: 11,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 8,32 euro

AmazonBasics – Coperta Vellutata in Pile, colore Navy

Questo copriletto in micro pile ultra soffice della linea AmazonBasics è uno dei tanti in offerta per il Prime Day 2019. Lo consigliamo per la sua morbidezza e il colore blu navy molto raffinato. Per gli utenti Amazon questa coperta è corposa, lucida e adatta alla mezza stagione. Le dimensioni di 127 x 152 centimetri.

Pro: ottime recensioni su Amazon.it

Prezzo Consigliato: 15,49 euro

Acquista in sconto su Amazon a 10,84 euro

AmazonBasics – Set di 2 asciugamani da bagno

Idea utile per la vostra casa o ottima per un regalo, questo set è costituito da 2 asciugamani che non sbiadiscono, color bianco candido. Tra le varie offerte ne trovate altri dalla linea AmazonBasics, anche in colorazioni differenti. Gli asciugamani sono in 100% cotone, morbidi e facili da lavare.

Pro: lavabili in lavatrice a 60°C e asciugabili in asciugatrice.

Prezzo Consigliato: 17,29 euro

Acquista in sconto su Amazon a 12,10 euro

SodaStream Spirit, Gasatore di Acqua Frizzante

Ideale per l’estate e le vostre bibite gassete fatte in casa, SodaStream Spirit è una delle eccezionali offerte di questa giornata. Con un design moderno e la tecnologia Snap Lock, questo modello occupa poco spazio e permette di regolare il livello di gasatura. La confezione include anche la bottiglia PEN da 1 litro.

Pro: niente più plastica o pesanti fardelli d’acqua da portare a casa.

Prezzo consigliato: 99,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 42,99 euro

Foppapedretti Go Up Carrello Portaspesa

Questo carrello per la spesa ha una capacità di 38 litri, una rivestitura in nylon, ed è richiudibile. La sua impugnatura antiscivolo rende la presa più aderente. Occupa poco spazio e viene indicato dagli utenti Amazon quale una delle scelte ottimali per chi ha bisogno di un carrello portaspesa molto capiente ma leggero da trasportare.

Pro: il più acquistato su Amazon.

Prezzo consigliato: 178,50 euro

Acquista in sconto su Amazon a 84,99 euro