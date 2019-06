I migliori outfit matrimonio 2019

L’outfit matrimonio 2019 dell’invitata perfetta? È elegante ma non eccessivo, attento alle tendenze della moda Primavera-Estate 2019 senza stravolgere le regole del bon ton delle cerimonie.

Si può scegliere un abito in corallo, colore dell’anno, a cui abbinare uno dei tanti sandali e borse da cerimonia proposte anche quest’anno da brand e stilisti, oppure in stampa floreale, così in voga adesso. Con un po’ di attenzione è possibile comporre outfit matrimonio classici, economici, per nozze con rito civile o in chiesa.

Ecco 5 tip della redazione per aiutarvi a comporre i migliori outfit matrimonio.

Outfit matrimonio in corallo

In romantico rosa corallo l’abito lungo dalla linea fluida di Diffusione Tessile in georgette operata a plissé sul fondo con taglio in vita rifinito da passamaneria in pizzo e scollo a V con ruches (qui per acquistare l’abito).

Si abbina alla perfezione con i sandali in pelle metallizzata con cinturini intrecciati sempre di Diffusione Tessile (qui per acquistare i sandali) e la borsa a sacchetto realizzata in tessuto effetto raso e accessorio gioiello rimovibile di Diffusione Tessile (qui per acquistare la borsa).

Outfit economico

Eleganti spendendo meno di 150 euro? Da Zara si può. Il nostro consiglio è abbinare il vestito verde prato morbido con scollo a V e senza maniche e orlo asimmetrico con i sandali con tacco in pelle di colore nero effetto serpente sulla tomaia. Per coprire le spalle, in caso di cerimonia religiosa, il foulard stampato che dà un tocco di colore in più al look.

Outfit classico

Un matrimonio formale richiede un abbigliamento adeguato, con poche trasparenze, lunghezze midi e piedi coperti. È perfetto il tubino senza maniche di Max Mara in cady, con spacco centrale sul retro e cintura in pelle abbinata in vita. Il girocollo è evidenziato da un ricamo gioiello con micro paillettes e cristalli Swarovski. Si porta con lo spolverino abbinato sempre in cady con scollo a V e maniche a kimono impreziosite con piume di struzzo in tono e ricamo gioiello con micro strass e cristalli Swarovski. Le scarpe? Max Mara propone décolleté pointy toe in morbida nappa, con dettaglio punto a mano e lacci in nappa da annodare alla caviglia. Il tacco sigarette 10 cm è in tono con la scarpa.

Per un matrimonio civile

Il rito civile permette look più originali e lascia maggiori concessioni a chi ama spalle e piedi scoperti. L’abito carta da zucchero strapless di Asos Design ha una morbida gonna a strati e coppe imbottite con stecche (qui per acquistare l’abito). L’outfit matrimonio si rende più prezioso abbinando scarpe gioiello come i sandali di Casadei con tacco Blade con fascette in pelle che riprendono la concentricità del tacco stesso. Un divertissement la borsa di Loeffler Randall disegnata a forma di cuore: è in raso ricoperto di perle finte.

Outfit matrimonio floreale