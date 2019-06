Moda estate 2019: come abbinare i colori

Per capire come abbinare i colori della moda estate 2019, i consigli migliori arrivano dalle sfilate. Mai come quest’anno, del resto, si sono visti in passerella accostamenti inconsueti, se non addirittura di solito vietati (come il rosa e il rosso o il rosa e il celeste).

Al Living Coral, poi, colore Pantone 2019, non sono molte le tinte che si sposano con facilità. Le tendenze chiedono di osare.

Con un occhio alle collezioni mandate in passerella dagli stilisti e tanta voglia di giocare con sfumature e accessori, ecco qualche tip dalla redazione di DireDonna per abbinare i colori dell’estate 2019.

Come abbinare il giallo

Accostamenti choc per il giallo, nella declinazione vitaminica di tendenza nell’estate 2019. È perfetto sia con il Living Coral, la sfumatura corallo eletta colore dell’anno da Pantone, come dimostra Michael Kors, sia con l’arancione neon che ha fatto sfilare Versace.

Come abbinare il blu cobalto

Tinta spirituale e dagli accenti vintage, il blu cobalto ha trovato sulle passerelle della moda Primavera-Estate 2019 degli abbinamenti inusuali, destinati a far tendenza. Gucci sceglie un rosa shocking a contrasto, mentre Louis Vuitton predilige un viola, in sfumatura.

Come abbinare il celeste

Tinta tra le più gettonate, il celeste polveroso che è di moda quest’anno ha trovato nel giallo canarino, da Marc Jacobs, un curioso abbinamento facile da replicare anche nell’abbigliamento di tutti i giorni; Valentino (che conta sulla incredibile propensione coloristica di Pierpaolo Piccioli) preferisce invece un rosa scintillante.

Come abbinare il bordeaux

Molti stilisti hanno mandato in passerella il bordeaux, nuance solitamente relegata ai mesi autunnali, con risultati sorprendenti grazie ad outfit giocati su colori a contrasto e decisamente pop. Così Etro sposa il giallo senape e il living coral, mentre Fendi accosta al tailleur rigoroso e funzionale una maxi handbag verde fluo.

Come abbinare l’arancione

Il re dei colori quest’anno è senz’altro l’arancione e non solo nella sua variante Pantone. Come si abbina? Molte griffe hanno scelto look monocolori o accostamenti non banali come con il rosa, soprattutto in una variante neon come Fendi e Blumarine.

Come abbinare il verde fluo

Non è certo una passeggiata riuscire a comporre un outfit armonioso con una tinta ostica come il verde fluo, eppure se si amano i colori neon così trendy durante i mesi estivi imparare come abbinarli è indispensabile. Così Emporio Armani suggerisce di indossare il doppiopetto verde evidenziatore con lo spolverino rosa cangiante mentre Prada alla gonna a sigaretta fluorescente abbina il top rosa e bordeaux.

Come abbinare il turchese

Nuance che regala gioie inattese col corallo, il turchese è un altro di quei must a cui difficilmente si saprà resistere con l’arrivo della bella stagione. Si è visto molto dalle parti di Balmain, abbinato al bianco, all’argento e al rosa confetto. Tante le sfumature pastello, dall’arancione fino al verde prato, a cui lo ha accostato invece Chanel, maison che da qualche collezione sembra davvero stregata dal potere calmante di questo colore.