Milano Moda Donna ha chiuso dopo più di 60 sfilate dedicate alla Primavera-Estate 2019, migliaia di look proposti dagli stilisti e una serie di impegni in nome di una moda sostenibile.

Il Consorzio Italiano Detox e Greenpeace hanno infatti annunciato che importanti realtà manifatturiere italiane, come Candiani Denim, Toscofilati, Tessilfibre e LTA, si andranno ad aggiungere al gruppo guidato da Confindustria Toscana Nord che per primo, due anni fa, ha aderito alla campagna lanciata da Greenpeace per l’eliminazione, entro il 2020, di sostanze tossiche dal ciclo di produzione tessile

In passerella? Tante le creazioni interessanti, che hanno delineato le tendenze del prêt-à-porter della prossima stagione. In redazione ci siamo divertite a stilare una personalissima – e quindi insindacabile – classifica dei 10 look più belli. Secondo noi, of course!

Antonio Marras ha voluto raccontare nella sua collezione Primavera-Estate 2019 la storia della principessa Romane Work, figlia primogenita del Negus e sposa al comandante della Resistenza etiopica, fatta prigioniera e mandata al confino sull’isola dell’Asinara. L’uscita finale, bianca in un mare di verde militare, con enorme copricapo ha fatto breccia nel nostro cuore.

Un omaggio alla libertà di espressione la proposta Byblos firmata Manuel Facchini: ispirazione Burning Man, tra vena hippy e spirito tecno. Tra frange, dettagli metallizzati e colori fluo, abbiamo amato il minidress indossato con una spalla scesa tutto frange colorate.

Insegue l’onda perfetta la donna dell’estate 2019 di Sportmax: trasparenze, giochi sartoriali e motivi geometrici per l’abito multicolor che ricorda le nuance del mare.

La giungla urbana è lo sfondo della collezione di Fendi dai toni esotici, dove silhouette femminili incontrano il pragmatismo di accessori trasformabili. Tra le tante proposte disegnate da Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi scegliamo il long dress trasparente con fiori in 3d da indossare sopra ciclisti color cammello.

Arancio vitaminico per l’abito pieghe e trasparenze di Ermanno Scervino, che ha forgiato sul suo passato una collezione volutamente futuristica, nata da un’ispirazione retrò: mondi, stili e ispirazioni diverse che si fondono e armonizzano nella sartorialità dello stilista.

È una silhouette dalla spalle importanti, insieme a drappeggi asimmetrici, bottoni automatici e dettagli funzionali, che è riemersa dall’Archivio di Max Mara. Proposte raffinate ed eleganti capaci di vestire in ogni diversa occasione. L’abito in wish list è il due pezzi monospalla tenuto in vita da una cinta a volant, meravigliosamente indossato da Irina Shayk.

Dolce & Gabbana ha mandato in passerella tutto il DNA della maison, dai cuori alle top model storiche, dalla famiglia alle stampe floreali. Ispirazione carioca per l’abito a pois che è un inno al colore e all’allegria, per moderne Aurora Miranda.

Verde acido che vira sul neon l’uscita di Emporio Armani che rimane impressa nella memoria: corpetto metallizzato e gonna trasparente a cui si abbinano voluminosi bangle ton sur ton e orecchini e collana di frange en pendant. Per osare!

La collezione gipsy chic di Versace ha avuto in serbo diverse sorprese, dai tailleur colorati con pattern geometrici ai sexy dress neri con profondo spacco. A Liya Kebede l’onore di indossare il miniabito in tulle trasparente con applicazioni di candide margherite, sovrapposto all’abito nero plissettato.

C’è chi ha definito un inutile circo il fashion show di Jeremy Scott per Moschino: noi ci siamo divertite alla follia. E la sposa con abito a palloncino e nuvola di farfalle al seguito è destinato a rimanere tra le nostre preferite per molto tempo. Davvero deliziosa Gigi Hadid…