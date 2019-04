Le proposte della moda Primavera Estate 2019 per vestirsi a una cerimonia in linea con le tendenze di stagione sono perfette per tutte le occasioni, dai matrimoni ai battesimi, dalle comunioni alle cresime.

Giallo, verde smeraldo, rosa cipria e tinte fluo sono i colori su cui puntare per non sbagliare.

I modelli? I classici tubini e tute se si è invitati a cerimonie informali, minidress in caso di feste di mattina, abiti da cocktail o lunghi in tulle e chiffon per occasioni più importanti.

Ecco una breve guida per aiutarvi a scegliere l’abito da cerimonia della Primavera Estate 2019 più adatto.

Abiti da cerimonia: come vestirsi per un battesimo

È di Max Mara il top in raso con motivo plissé, maniche corte a kimono e linea dritta, da abbinare con la gonna midi in raso plissé, in rosa cipria.

il top in raso con motivo plissé, maniche corte a kimono e linea dritta, da abbinare con la gonna midi in raso plissé, in rosa cipria. Giallo miele (come l’abito indossato da Amal Clooney al Royal Wedding di Meghan ed Harry) il mididress di Stella McCartney con maniche ad aletta e fiocco piatto posteriore.

con maniche ad aletta e fiocco piatto posteriore. La pettorina minuziosamente ricamata a mano aggiunge texture e opulenza al miniabito in broccato floreale di Michael Kors Collection.

Abiti da cerimonia: come vestirsi per una comunione

Vestito con stampa di Dvf Diane Von Furstenberg ha scollo a V, senza maniche, modello aderente e spacco frontale.

ha scollo a V, senza maniche, modello aderente e spacco frontale. È di House of Holland il tubino con check colorati e collo alla coreana di cotone.

il tubino con check colorati e collo alla coreana di cotone. Zara propone una tuta verde smeraldo a collo alto con apertura sullo scollo, con giromanica.

Abiti da cerimonia: come vestirsi per un matrimonio

Turchese con profondo spacco e top in pizzo per l’abito da cerimonia di Elisabetta Franchi .

. Tulle, chiffon e strass caratterizzano l’abito Pronovias , con gonna svasata, a vita normale, e il corpetto effetto nudo con strass ricamati effetto seconda pelle.

, con gonna svasata, a vita normale, e il corpetto effetto nudo con strass ricamati effetto seconda pelle. L’abito midi di Sandra Sandor di Nanushka è in raso che sembra oro liquido e ha un taglio all’altezza della vita.

Abiti da cerimonia: come vestirsi per una cresima