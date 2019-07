Monica Bellucci: amore finito con Nicolas Lefebvre

Monica Bellucci ha annunciato al settimanale F la fine della storia d’amore con il compagno Nicolas Lefebvre, con il quale ha avuto un rapporto per circa un anno. La relazione era stata tenuta segreta fino a qualche mese fa. I due erano stati finalmente fotografati insieme durante un bacio appassionato, e così avevano deciso di uscire allo scoperto. L’unica apparizione pubblica ufficiale è stata per la settimana della moda a Parigi dello scorso marzo, in occasione della sfilata Autunno-Inverno 2019/2020 Chanel.

“Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per tutta la vita“. Monica Bellucci annuncia così la rottura con Nicolas Lefebvre. Grande la differenza d’età tra i due, 18 anni, che aveva scioccamente fatto discutere. Eppure l’ex dell’attrice, Vincent Cassel, ha sposato la compagna, Tina Kunakey, di 31 anni più giovane di lui.

“Mi ha insegnato tantissimo e la nostra relazione ha fatto bene sia a me che a lui“. Una separazione apparentemente indolore, per Monica Bellucci e l’artista e gallerista francese.

Si era addirittura parlato di nozze imminenti, anche se la stessa attrice italiana aveva negato al momento questa possibilità: “Non so se si tratta di un uomo normale. Il suo lavoro, i suoi ritmi, il suo essere sempre in viaggio gli permettono di capire i miei tempi e le mie abitudini“.

Questo aveva detto la Bellucci in una intervista a Paris Match, e forse proprio i loro ritmi differenti e impegni che li tenevano lontani hanno contribuito alla rottura. Infatti nell’intervista per F non è stata specificata la causa della separazione.

Intanto Monica Bellucci è concentrata sul debutto di sua figlia: Deva Cassel, nelle scorse settimane alla sfilata di Dolce & Gabbana, apparirà anche nel prossimo spot per la nuova fragranza del brand italiano.