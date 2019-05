Monica Bellucci è a Cannes 2019 per presentare il suo nuovo film fuori concorso, Les Plus Belles Années d’une vie, e parla dell’amore a ogni età. L’attrice italiana, arrivata al Festival con il compagno gallerista Nicolas Lefebvre, 26 anni più giovane di lei, spiega le intenzioni del film e la sua idea sull’invecchiare.

Monica Bellucci, infatti, presenta Les Plus Belles Années d’une vie dicendo “Ho convinto Claude Lelouch a entrare nel suo film“: il regista ha riunito i protagonisti di Un uomo, una donna del 1966, Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, riportandoli da anziani negli stessi luoghi della pellicola originale.

“Trovo che abbia un bellissimo messaggio. Si ama a ogni età“, dice Monica Bellucci, 54 anni, che non ha affatto paura di invecchiare. “C’è un grande tabù sociale su questo. Si invecchia e per la società non esisti più dal punto di vista dell’amore, invece i sentimenti ci sono sempre“, continua l’attrice.

“Trovo che sia molto ipocrita ignorare l’amore da anziani. Un uomo, una donna è un mio film di riferimento. Quando ho saputo da un amico che Lelouch stava preparando questo sequel ho chiesto di poter entrare nel progetto a tutti i costi“.

Monica Bellucci interpreta la figlia di Trintignant, protagonista di entrambi i film. “Sono la figlia che aiuta il padre, ormai in ospizio, a ricordargli la vita perché lui ha perso la memoria. Il cuore del film è questo messaggio profondo e stupendo, il tempo è passato ma niente si distrugge, i due si guardano con amore e sensualità e non deve importare se hanno rughe e volti segnati“.

Monica Bellucci parla anche di gender equity e quote rose: “Andiamo per passi, intanto c’è un obiettivo importante, quello di essere retribuite allo stesso modo. Al di là della parità, è una questione di rispetto per il lavoro“.

Nessun incontro con l’ex marito, Vincent Cassel, ripartito il giorno prima. Festival a parte, gli occhi dei fan sono puntati anche su Deva Cassel, 14 anni, figlia maggiore della coppia, che vedremo presto in uno spot di Dolce & Gabbana.