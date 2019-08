Mostra del Cinema di Venezia 2019: biglietti, prezzi e accrediti

Si accendono il 28 agosto i riflettori in Laguna per la Mostra del Cinema di Venezia 2019: dieci giorni in cui – se si è in possesso di accrediti o di biglietti per entrare – poter prendere parte a 63 proiezioni e vedere da vicino le star più attese al Lido.

In programma, non solo i 21 film in concorso per il Leone d’Oro, ma anche le 10 opere Fuori Concorso (tra i quali 10 documentari) e le 19 nella sezione Orizzonti. Previste anche la sezione Sconfini (4 film di cui 1 documentario) e la Biennale College-Cinema (3). Sette le Proiezioni Speciali Fuori Concorso.

Dal 2012, poi, la sezione Venezia Classici presenta in anteprima mondiale una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. La Giuria presieduta da Costanza Quatriglio è composta da 22 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari. La Mostra di quest’anno ha in lizza 20 film e 9 documentari. Come fare a vedere le tante proposte del Festival?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su biglietti, prezzi e accrediti della Mostra del Cinema di Venezia 2019.

Mostra del Cinema di Venezia: biglietti e prezzi

Il costo dei biglietti di Venezia 76 deve ancora essere comunicato. A seguire il prezzo dei biglietti del 2018, per iniziare a fare qualche ipotetico conto.

I biglietti per le proiezioni alla Sala Grande andavano dai 45 ai 12 euro.

I biglietti per le proiezioni alla Palabiennale andavano dai 20 agli 8 euro.

I biglietti per le proiezioni alla Sala Giardino costavano 5 euro.

I biglietti per le proiezioni alla Sala Darsena andavano dai 12 agli 8 euro.

I biglietti per la Sala Web costavano dai 10 ai 5 euro.

Erano disponibili anche pacchetti di abbonamento.

Alle proiezioni per il pubblico nelle sale Perla, Perla 2, Volpi, Casinò, Pasinetti, si accedeva gratuitamente tramite coupon da ritirarsi alle Biglietterie, fino a esaurimento posti.

Mostra del Cinema di Venezia 2019: accrediti

Il festival riserva agli operatori del settore cinematografico – stampa compresa – la possibilità di richiedere un accredito secondo la specifica attività svolta. L’accredito va chiesto ogni anno prima della fine di luglio.