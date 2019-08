Mostra del Cinema di Venezia 2019: data premiazione

La dieci giorni in Laguna, in cui si condensa la Mostra del Cinema di Venezia 2019, culminerà come in ogni edizione con la premiazione delle opere, degli autori e degli interpreti che saranno giudicati più meritevoli dalla Giuria internazionale di Venezia 76.

Quest’anno le nove personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi chiamati a giudicare i 21 film in concorso saranno guidati dalla regista argentina Lucrecia Martel. Con lei ci saranno Piers Handling, storico e critico canadese, Jennifer Kent, regista australiana, Stacy Martin, attrice britannica, Rodrigo Prieto, direttore della fotografia messicano, Tsukamoto Shinya, regista giapponese, e Paolo Virzì, regista italiano.

“È un onore, una responsabilità e un piacere far parte di questa celebrazione del cinema, dell’immenso desiderio dell’umanità di capire se stessa”, ha dichiarato la Martel.

I premi di Venezia 76

Leone d’Oro per il miglior film

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Premio per la migliore sceneggiatura

Premio Speciale della Giuria

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

La data della premiazione di Venezia 76

La premiazione avrà luogo nella giornata conclusiva, il 7 settembre 2019. A condurre la serata ci sarà la madrina della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, l’attrice italiana Alessandra Mastronardi.

La premiazione del Leone alla Carriera

Nel corso della kermesse lagunare saranno consegnati i riconoscimenti alla carriera a Pedro Almodovar e a Julie Andrews.

“Almodóvar non è solo il più grande e influente regista spagnolo dopo Buñuel, ma l’autore che è stato capace di offrire della Spagna post-franchista il ritratto più articolato, controverso e provocatorio. I temi della trasgressione, del desiderio e dell’identità sono il terreno d’elezione dei suoi lavori, intrisi di corrosivo umorismo e ammantati di uno splendore visivo che conferisce inediti bagliori all’estetica camp e della pop-art a cui si rifà esplicitamente. Il mal d’amore, lo struggimento dell’abbandono, l’incoerenza del desiderio e le lacerazioni della depressione, confluiscono in film a cavallo fra il melodramma e la sua parodia, attingendo a vertici di autenticità emotiva che ne riscattano gli eventuali eccessi formali. Senza dimenticare che Almodóvar eccelle soprattutto nel dipingere ritratti femminili incredibilmente originali, in virtù della rara empatia che gli consente di rappresentarne la forza, la ricchezza emotiva e le inevitabili debolezze con un’autenticità rara e toccante”, ha spiegato Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia.

Riguardo al Leone alla Carriera a Julie Andrews il direttore ha invece commentato: “Il Leone d’Oro è il riconoscimento doveroso di una carriera straordinaria che ha saputo ammirevolmente conciliare il successo popolare e le ambizioni artistiche senza mai scendere a facili compromessi”.

Dalla sua, la Andrews ha dichiarato: “Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d’Oro alla carriera. La Mostra del Cinema di Venezia è da lungo tempo considerata uno dei più stimati festival internazionali. Ringrazio La Biennale per questo riconoscimento del mio lavoro, e sono impaziente di arrivare in quella meravigliosa città a settembre per un’occasione così speciale”.