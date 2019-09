Mostra del Cinema di Venezia 2019, i look più belli sul quinto red carpet

Red carpet di grandi dive e tanti Oscar quello della quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2019: una passerella di star guidata da un mostro sacro come Meryl Streep (21 candidature e tre premi nella sua carriera) e da Penélope Cruz (una statuetta per il suo ruolo in Vicky Cristina Barcellona).

Folla di Oscar al Lido che non si conclude con le due attrici: presenti da Paolo Sorrentino a Steven Soderberg, da Gary Oldman a Spike Lee, oltre ai due candidati Jude Law e John Malkovich.

Una domenica festivaliera dominata in sala da attualità e politica: lo scandalo finanziario dei Panama Papers (la rete di evasione fiscale in cui anche tanti vip sono rimasti invischiati) in The Laundromat di Soderbergh e le azioni di spionaggio del governo castrista infiltrato a Miami in Wasp Network di Olivier Assayas (entrambi in concorso per il Leone d’oro), ma anche la prima mondiale di The New Pope, la nuova serie di Sorrentino ancora ambientata in un Vaticano e accolta con otto minuti di applausi.

Presentato fuori concorso Woman, documentario di Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand (che avevano già realizzato insieme Human): 2000 donne da 50 Paesi che, raccontandosi in prima persona, hanno partecipato al progetto internazionale che tratta temi come il lavoro, il modo in cui si vive o non vive, la maternità; il rapporto con il sesso, il matrimonio, l’invecchiare; la guerra; la solitudine.

