Mostra del cinema di Venezia 2019, i look più belli sul red carpet

Tra flash, autografi e immancabili querelle, anche la Mostra del Cinema di Venezia 2019 è partita con il primo red carpet di questa 10 giorni dedicata alla Settima Arte: nel foyer della Sala Grande ad accogliere attrici e modelle con i loro look scintillanti, dopo la passerella, il presidente della Biennale, Paolo Baratta.

Tappeto rosso inaugurale dedicato a La verità (La vérité), film in concorso a Venezia diretto dal regista giapponese Hirokazu Kore-Eda. Con lui le sue interpreti, le due dive del cinema francese Juliette Binoche e Catherine Deneuve. Assente il molto atteso Ethan Hawke, ma i fan si sono “accontenti” dell’arrivo in mattinata di un Brad Pitt decisamente in forma.

Ed è stata subito polemica in Laguna, in seguito alle dichiarazioni in conferenza stampa di Lucien Martel, la regista che guida la giuria di Venezia 76, su Roman Polanski (così riportate dalla stampa presente: “Ho deciso che non parteciperò al gala per il film di Polanski perché io sono impegnata al fianco delle donne vittime di violenza in Argentina“).

“Ritengo che le mie parole stiano profondamente fraintese – ha dichiarato in serata con una nota la giurata -. Non ho alcun pregiudizio nei confronti del film e naturalmente lo guarderò allo stesso modo di tutti gli altri film del concorso. Se avessi dei pregiudizi, mi dimetterei dal mio incarico di presidente della Giuria“.

Archiviate – per ora – le discussioni, è tempo di accendere i riflettori sull’aspetto più glamour della Mostra del Cinema di Venezia, con i look delle star sul red carpet: ecco i più belli.