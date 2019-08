Mostra del Cinema di Venezia 2019, i look più belli sul secondo red carpet

Il secondo giorno della Mostra del Cinema di Venezia 2019 è stato tutto per lui: a conquistare il Lido e il red carpet – non ce ne voglia la bellissima Scarlett Johansson – è stato Brad Pitt.

In Laguna per Ad Astra, diretto da James Gray, il divo hollywoodiano è stato accolto da applausi e ovazioni quasi da stadio con il pubblico che ha scandito più volte il suo nome. E un boato ha accolto la sua passeggiata. Ad attenderlo, all’ingresso della Sala Grande del Palazzo del Cinema, Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia, e il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.

E se alla bellezza sorniona (e scolpita) di Pitt si preferisce il fascino ombroso di Adam Driver, c’è stato di che divertirsi anche con la passerella del co-protagonista della Johansson in A Marriage Story (Storia di un matrimonio), il film prodotto dalla Netflix e scritto e diretto da Noah Baumbach che tanto ha commosso stampa e pubblico durante la proiezione.

Grandi acclamazioni anche per Pedro Almodovar, che ha ritirato il Leone d’oro alla carriera ed è stato festeggiato da alcuni dei suoi attori feticcio, come Marisa Paredes e Rossy De Palma, fino a notte fonda in un party alla Scuola Grande della Misericordia.

Un secondo giorno di grandi numeri sul red carpet: secondo le forze dell’ordine, almeno 10mila persone hanno assistito ai défilé di star e modelle. Tra strass, ricami e lustrini, ecco gli abiti e i look più belli che meritano di essere ricordati secondo noi di DireDonna.