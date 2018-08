Film, feste, premiazioni e red carpet: come ogni anno, la Mostra del cinema di Venezia 2018 significa cinema, ma anche moda e bellezza. Venezia 75, in programma dal 29 al’8 settembre, ha preso il via con la cerimonia d’apertura presentata da Michele Riondino, padrino della kermesse, in cui è stata premiata Vanessa Redgrave con il Leone alla Carriera. Due i lungometraggi su cui sono stati puntati i riflettori: il film di apertura della Mostra, First Man, di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Claire Foy, e Sulla mia pelle (in sezione Orizzonti), il racconto delle vicende di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, diretti da Alessio Cremonini.

Proiezioni e conferenze stampa sono state precedute dai consueti tappeti rossi – passerelle non solo per attrici e giurate ma anche per volti più o meno famosi del jet set internazionale – e dai photo call, che per le fashion victims si traducono in liste interminabili di brand e maison, che prestano abiti, scarpe, accessori e preziosi gioielli.

Sul versante look, quindi, la prima giornata – dominata incondizionatamente da Ryan Gosling (sorridente e sexy come abbiamo imparato ad amarlo in La La Land) – ha visto il trionfo del rosa, da quello shocking di Naomi Watts fino a quello cipria di Olivia Hamilton, con qualche puntata sul nero e sul lamè. Immancabile il rosso e – in linea con le tendenze Autunno-Inverno 2018/19, tante, tantissime piume e paillettes. Perché il Lido da sempre è fatto per festeggiare il cinema, ma anche per sognare con le creazioni Haute Couture più belle.

Naomi Watts sul red carpet di Venezia 75

Armani Privé (collezione Fall 2018) per l’attrice membro della giuria presieduta da Guillermo Del Toro, che ha abbinato gioielli Cartier, clutch di Judith Leiber e sandali Jimmy Choo. Una nota di merito anche per lo splendido tailleur bianco, sempre di Armani, con cui è arrivata al Lido.

Il look di Claire Foy sul red carpet di Venezia 75

Lasciato a Olivia Colman il ruolo di Elisabetta II in The Crown, la protagonista di First Man ha scelto un abito della collezione Haute Couture Autunno 2018 di Valentino, abbinato a sandali argentati.

Ryan Gosling a Venezia 75: il look sul red carpet

Ospite tra i più attesi della manifestazione, la star hollywoodiana si è prestata con generosità a fotografi e fan. Decisamente sexy in tuxedo bianco e pantaloni neri.

Venezia 75: Vanessa Redgrave sul red carpet

Insignita del Leone alla Carriera, l’attrice britannica (un Oscar e 5 nomination) ha brillato come poche altre sul tappeto rosso accompagnata da Franco Nero. Per lei un elegante tailleur nero, sneakers e chignon bianco.

Il look sul red carpet di Carolina Crescentini

La star di casa nostra (immortalata sin dal suo arrivo al Lido in atteggiamenti affettuosi col fidanzato Francesco Motta) per la cerimonia d’apertura della 75esima edizione della Mostra ha calcato il tappeto rosso in veste di giurata con un modello custom di Gucci.

Jasmine Trinca e Alessandro Borghi sul red carpet di Venezia 75

Look Prada, sandali e clutch comprese, per il volto femminile di Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini; al suo fianco Alessandro Borghi (in Gucci), applauditissimo in sala per la sua interpretazione di Stefano Cucchi.

Il red carpet di Sara Sampaio

Che festa sarebbe senza modelle, influencer e starlette che col cinema c’entrano poco o niente? Tra le più belle, la top portoghese in Armani Privé Fall 2018.

Clémence Poesy: il look a Venezia 75

È un modello ricamato con strass e paillettes Erdem a fasciare la silhouette dell’attrice francese, che ha scelto di abbinare un paio di décolleté nere e una coda bassa.

Il look di Sveva Alviti a Venezia 75

Per il red carpet, la Dalida televisiva ha indossato un abito rosso in seta con strascico in piume dégradé di Hilfiger Collection.

Olivia Hamilton a Venezia 75

La scrittrice e attrice, interprete di First Man (e fidanzata del regista, Damien Chazelle) ha scelto per il red carpet una creazione rosa tutta ricami e chiffon di J.Mendel.