Sono 21 i film in concorso nella Selezione Ufficiale di Venezia 76, prevista dal 26 agosto al 7 settembre. La Mostra del Cinema di Venezia 2019 propone quest’anno un ingente numero di film che, secondo le parole del Direttore, Alberto Barbera “affrontano in maniera diversa il problema della condizione femminile nella società contemporanea. Non di film diretti da donne – che sono ancora purtroppo una percentuale esigua – ma ritratti di donne che anche quando sono realizzati da uomini, rivelano una sensibilità nuova“.

Molti, poi, i film che ricostruiscono la storia di eventi passati o recenti, di opere che si iscrivono nel filone del cinema di realtà, scegliendo di confrontarsi con problematiche attuali e stringenti, e di film di genere, capaci di raggiungere una più vasta platea di quanto non faccia il cinema d’autore.

Dei film in concorso a Venezia 76, sono ben 11 quelli diretti da registi per la prima volta in lizza per il Leone d’Oro, mentre in due hanno già portato a casa la statuetta, Roy Andersson nel 2014 per Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza e Roman Polanski, insignito del Leone alla carriera nel 1993. Infine, sei i registi presenti al Lido nelle diverse sezioni (In Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti) che hanno vinto il premio Oscar (Costa-Gravas, Tim Robbins, Gabriele Salvatores, Steven Soderbergh e Paolo Sorrentino).

E a proposito di Academy Award: lo scorso anno il Leone d’oro assegnato dalla giuria guidata da Guillermo del Toro è andato a Roma di Alfonso Cuarón, che ha conquistato l’Oscar come miglior regista e miglior film straniero; il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria è stato di The Favourite di Yorgos Lanthimos, la cui protagonista, Olivia Coleman, è stata insignita sia con la Coppa Volpi a Venezia che con l’Oscar. Willem Dafoe, Coppa Volpi maschile, si è dovuto accontentare della nomination, scavalcato come è stato dal Freddy Mercury di Rami Malek.

Ecco l’elenco con i titoli, i registi, gli attori e le nazionalità dei 21 film in concorso che saranno vagliati dalla Giuria capitanata dalla regista argentina Lucrecia Martel.

Mostra del Cinema di Venezia 2019: i film in concorso