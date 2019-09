Sono The King e Martin Eden i due film, uno Fuori concorso e uno in lizza per il Leone d’Oro di Venezia 76, a dominare in sala e sul red carpet del sesto giorno della Mostra del Cinema di Venezia 2019.

Ottima l’accoglienza per la nuova versione delle vicende di Enrico V (al cinema e dal 1° novembre su Netflix), con la regia di David Michod con Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp e Joe Edgerton, ma gli applausi più lunghi – ben nove minuti – sono stati per Pietro Marcello e il suo poetico e struggente adattamento del romanzo di Jack London, in sala dal 4 settembre con 01 Distribution. Sul tappeto rosso con lui i tre interpreti, Luca Marinelli (accompagnato dalla fidanzata, l’attrice tedesca Alissa Jung), Jessica Cressy e Carlo Cecchi.

La regina incontrastata delle giornata? Il Leone alla Carriera Julie Andrews, abbracciata con una standing ovation da dieci minuti in Sala Grande.

Sul red carpet anche Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, protagonisti della favola, evento speciale alle Giornate degli Autori, Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipati, mentre a Sconfini è passato Effetto Domino di Alessandro Rossetto.

Per il concorso anche il racconto animato da Hong Kong No 7 Cherry di Yonfan. Tra un film e l’altro si è svolto poi il primo seminario sulla disuguaglianza di genere nel cinema (i dati resi noti, italiani ed europei, evidenziano un gender gap noto: solo il 15% di registe donne tra tutti i film italiani realizzati nell’ultimo decennio).

Infine, La Società Italiana degli Autori ed Editori ha consegnato a Marco Bellocchio, che raccoglie il testimone di Mario Martone premiato nel 2018, il premio SIAE: una targa su cui è stato inciso il primo soggetto che il regista ha depositato all’ente nel 1965, I pugni in tasca.

E se scintillante è stata la giornata cinematografica non da meno è stata la passerella sul tappeto rosso del Lido: ecco i look più belli della sesta giornata di Venezia 76.