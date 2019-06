Mostre Europa 2019: le migliori da non perdere

Vacanze estive e viaggi sono alle porte, occasioni da sfruttare per visitare le città d’arte più belle e le migliori mostre in Europa per il 2019, quelle assolutamente da non perdere.

Arte contemporanea e personaggi iconici, fotografia e design, moda e scultura, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Si vola a Roma, Londra e Parigi, e poi a Berlino, Francoforte, Madrid, Oslo, Amsterdam: le migliori mostre Europa 2019 da non perdere.

Giacometti in the Museo del Prado. Organizzata nel contesto della celebrazione del Bicentenario del Prado, con la collaborazione della Comunità di Madrid e della Fondazione Beyeler e il sostegno dell’Ambasciata svizzera e del Grupo Mirabaud, l’esposizione è stata concepita dalla curatrice Carmen Giménez come una visita postuma di Alberto Giacometti al Museo (dove non andò mai in vita), in cui le sue sculture dialogano con le opere nelle gallerie dei suoi artisti preferiti, da Velásquez a Tiziano, da Tintoretto a El Greco. Fino al 17 luglio. Museo del Prado, Madrid.

Dora Maar. La più grande retrospettiva mai dedicata in Francia al lavoro di Dora Maar (1907-1997), co-prodotta con il J. Paul Getty Museum di Los Angeles e in collaborazione con la Tate Modern di Londra. Nel percorso è possibile scoprire tutti gli aspetti del suo lavoro, attraverso oltre cinquecento opere e documenti. Fotografa professionista e surrealista prima, pittrice poi, Dora Maar si dimostra un’artista totale, un’intellettuale libera e indipendente, lontana dal modello cui la sua relazione intima con Pablo Picasso la limita troppo spesso. Fino al 29 luglio. Galerie 2 – Centre Pompidou, Parigi.

Maria Lassnig – Ways of Being. Maria Lassnig (1919-2014) ha legato il suo nome ai dipinti “Körperbewusstseinsbilder”, cioè della “consapevolezza del corpo”, per il modo in cui essi descrivono le sensazioni vissute dal corpo, per mezzo del quale definisce la sua relazione con il mondo. Maria Lassnig – Ways of Being presenta oltre 200 opere d’arte in prestito, con pezzi chiave come Du oder Ich, Woman Power, Krankenhaus, Dame mit Hirn e l’ultimo autoritratto Selbstporträt mit Pinsel. Oltre ai dipinti e ai disegni, il percorso espositivo è notevole per la presenza di una vasta selezione di film e sculture, tra cui opere che non sono mai state mostrate prima. Fino all’11 agosto. Stedelijk Museum, Amsterdam.

Christian Dior: Designer of Dreams. Una mostra originale e completa che ripercorre a partire dal 1947 la storia e l’impatto di uno dei più influenti couturier del XX secolo, esplorando l’influenza duratura della maison e il rapporto di Christian Dior con la Gran Bretagna. Fino al 1° settembre. Victoria&Albert Museum, Londra.

Contemporary Muslim Fashions. Dall’Haute Couture allo streetwear, il mercato della moda musulmana cresce a passi da gigante in tutto il mondo. Questa è la prima grande mostra che esplora il fenomeno della moda contemporanea musulmana: 80 ensemble di brand affermati ed emergenti, tra cui Gucci e Valentino, Oscar de la Renta e Chanel, arricchiti da abiti, video, foto, immagini di sfilate, mostrano l’ingegnosità che si intreccia con un’estetica peculiare, trasformandosi in moda globale. Fino al 1° settembre. Museum Angewandte Kunst, Francoforte.

Anselm Kiefer – Books and Woodcuts. Il tedesco Anselm Kiefer (1945) ha a lungo esitato tra due pratiche, la scrittura e la pittura. Sebbene abbia scelto infine quest’ultima, la letteratura continua a svolgere un ruolo preponderante nel suo lavoro. Attraverso la loro materialità ed estetica, i libri sono stati il ​​primo supporto per la sua arte, e scrivere ogni giorno un diario ha permesso all’artista di riflettere sul suo lavoro e di impegnarsi in una ricerca strettamente connessa con il suo pensiero. L’esposizione Anselm Kiefer – Libri e xilografie sottolinea le molte connessioni dell’artista con poesie, miti, storie sumere e bibliche, filosofia, Kabbalah, alchimia e altro ancora. Fino al 15 settembre. Astrup Fearnley Museet, Oslo.

Bulgari, la storia, il sogno. Con 170 gioielli la mostra racconta di come una piccola azienda familiare, aperta nella Capitale nel 1884, sia diventata una delle griffe luxury più amate al mondo. Il percorso si snoda tra i gioielli di Bulgari indossati dalle più grandi dive dell’epoca, come Gina Lollobrigida, Elisabeth Taylor, Ingrid Bergman e Audrey Hepburn, documenti, filmati, foto e abiti di alta moda a fare da contrappunto. Fino al 3 novembre. Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia, Roma.

Helmut Newton SUMO – Tre ragazzi di Pasadena. Un libro fotografico leggendario, una collezione fotografica privata e tre ex assistenti, Mark Arbeit, George Holz e Just Loomis: questi sono gli ingredienti della nuova mostra alla Helmut Newton Foundation. La mostra, come il volume SUMO di Newton, edito 20 anni fa per TASCHEN, espone i famosi Big Nudes, scatti di moda per varie edizioni di Vogue, Elle, Stern e Vanity Fair, oltre a ritratti di famosi attrici e artisti, come Liz Taylor, Jodie Foster, Salvador Dalí e Andy Warhol. Fino al 10 novembre. Helmut Newton Foundation Museum of Photography, Berlino.